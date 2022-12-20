為何日銀讓市場嚇呆？鴿派立場鬆動、恐把資金吸回日本

日銀（日本央行）20日意外調整殖利率曲線控制政策，放寬10年期公債殖利率的波動區間。（美聯社）

日銀今天意外調整殖利率 曲線控制政策，允許10年期公債殖利率升得更高一些，在全球市場引發震撼，分析師認為這代表了日銀鴿派立場鬆動，藉由擴大殖利率曲線控制區間，容忍長期利率走高，這也預告日本 做為已開發市場最後一個堅持低利率的國家，正在向政策正常化邁進，未來可能引發一波資金從海外資產撤離，回流日本。

華僑銀行駐新加坡外匯策略師Christopher Wong表示：「這次調整可能看起來動作不大，但對一向持鴿派立場的央行而言意義重大」，「隨著聯準會與日銀政策分歧略微減少，此前擴大的美日利差可能會小幅收斂」。他表示，這可能導致日圓進一步升值。

國際金融市場可能受影響 美法澳債券風險提高

日本的殖利率上升可能會引發一波資金從美國公債這類熱門的海外資產撤出，回流日本市場。

Asymmetric Advisor追蹤日本市場近30年的分析師Amir Anvarzaden表示：「這剛好發生在日本通膨上揚之際，它發生的速度比許多人認為的快許多。這可能引發資金流回日本，它將迫使日本投資人提高對美元部位的曝險，這將轉化為日圓走升，然後變成日圓進一步走強的自我實現式的預言。」

瑞銀集團分析師10月時預測，屆時，美國、澳洲與法國的債券可能承受最多風險，已開發市場的股票也可能遭遇損失，此外，日圓升值也對日本股票不利。

上述的資金可能流動趨勢，從今天全球金融市場盤中走勢就可窺見一二：日圓兌美元匯率 急升2.8%至133.11日圓，攀抵四個月高點；日本10年期公債殖利率竄高21個基點至0.46%，為2015年來最高；美股期指跌幅擴大至0.8%至1%左右；台、日、港、澳股市普遍跌逾 1%，日股日經225指數更重挫2.5%。

日銀在周二結束為期兩天的決策會議後，維持殖利率曲線控制目標不變、短期利率為負0.1%，10年期公債殖利率為零左右，但重點在於日銀決定允許10年期公債殖利率在0%的目標上下浮動50個基點，比先前的上下25個基點的區間擴大，代表允許10年期公債殖利率升至0.5%左右，高於先前的0.25%。

10年期的澳洲公債殖利率也竄高約20個基點，美國10年期公債殖利率連續第二天竄高10個基點。

日銀針對退場策略對市場試水溫 也為日圓升值鋪路

道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi表示：「我們見到日銀官員開始對市場測試關於退場策略。」

澳洲國民銀行表示，日銀調整殖利率曲線控制政策可能反映日本傾向讓日圓匯率轉強。

GAMA資產管理公司指出，隨著日銀變得不那麼鴿派，日圓兌美元匯率可能升值，突破125日圓關卡。該公司球總體投資組合經理德梅洛（Rajeev De Mello）表示，從基本面來看日圓仍然非常便宜，但需要一項啟動升值行情的催化劑；聯準會已在暗示其鷹派立場有所緩和，而日銀在多年負利率後，展開讓利率正常化的程序。

日銀在決策會議後表示，最新行動是對現有的超寬鬆貨幣政策進行微調，而不是撤出刺激措施，日銀行將大幅增加購債。

日銀在聲明中說：「日銀決定修改殖利率曲線控制的操作，以改善市場功能運作，促進整個殖利率曲線更平穩地形成，同時維持寬鬆的金融條件。」

新加坡銀行貨幣策略師Siong Sim認為，日銀放寬殖利率控制區間的行動比預期提前，引發市場懷疑這只是更多行動的前奏，進一步邁向貨幣政策正常化，「這顯然是強化日圓明年將轉強的題材」。