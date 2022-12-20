前財長桑默斯：針對通膨 Fed接下來該怎麼做？

前美國財長桑默斯。（美聯社）

前財長桑默斯（Lawrence Summers）投書華盛頓郵報，談聯準會（Fed）接下來針對通膨該怎麼做。

桑默斯說，過去70年，所有主要的通膨下降都與經濟衰退有關。他與許多經濟學家已預估，經濟衰退將從2023年開始。而薩姆規則（Sahm Rule）分析歷史經驗表明，每當美國失業率在一年內上升超過0.5%，就還會繼續上升2%，因此，如果衰退來臨，很可能推升失業率到6%左右。Fed接下來會更難做，因為嚴重衰退和通膨持續的風險會使決策更具挑戰性。

桑默斯指出，一些喊得很大聲的論點很愚蠢。鴿派認為Fed該因通膨預期降低而停止升息 ，是錯的。鷹派認為，Fed該繼續升息直至大幅超過通膨率，則忽視通膨正在下降，而經濟恐在2023年面臨需求崩潰。他支持Fed小心謹慎，平衡停滯性通膨（由根深蒂固的通膨預期所導致）和危險衰退的風險。

他認為，不太可能出現一種衰退，嚴重到將基礎通膨率壓到2%以下。因此，過度壓抑通膨並非主要風險，Fed強調其通膨目標是對的。

他說，薪資通膨現在是5%或更高，勞動市場仍異常緊張。在工資通膨顯著下降，或得到生產率加速上升的明確證據之前，沒有任何基礎可以假設，一旦貨幣 政策放鬆，通膨能持續降低。

雖然有人主張，在目前的環境下， 2%的通膨目標不合宜，但桑默斯認為，Fed主席鮑爾堅定駁斥這種想法是對的。為通膨設定數字目標不見得是好主意，但現在不是改向的時候。現在改設通膨目標為3%會為停滯性通膨奠基，更別說是更高的目標。

一年前，Fed的當務之急是改變落後通膨曲線的貨幣政策；如今，要取得政策成效，Fed以外的其他政府部門很輕鬆就能做到，包括降低關稅、加速批准參議員曼欽敦促的能源項目、控制醫療保建和大學學費支出，以及採購應專注於最低成本。

如果衰退來臨，財政政策必須有所反應。到時恐怕沒有推行大規模、全面性的方案的空間。但現在可以採取針對性措施，例如兒童租稅優惠、強化失業保險，並準備好將維護和更換周期的聯邦支出提前到總體需求疲軟周期。

桑默斯強調，如果美國不控制住通膨，利率 最終遠高於現行水準，如同1980年代，世界其他地區也會跟著受苦。連最近的利率和美元走升，以及地緣政治亂象，都為開發中國家帶來嚴重問題。他說，美國應該帶領全球各國，更快地解決主權債務問題，促使國際貨幣基金和世界銀行等組織提高貸款水準。

他的結論是，以確保軟著陸的方式來管理通貨膨脹和衰退風險，可能做不到，但要以最謹慎的方式處理。