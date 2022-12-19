比特幣又面臨萬六保衛戰 年底交投清淡恐回測前波低點

比特幣價格19日跌至三周低點，分析師預期年底波動加劇，使得跌破16,000美元大關的風險提高。(路透)

隨著美股下跌，比特幣 價格也跌至三周低點，分析師預期，幣價很可能又跌破16,000美元大關，向下回測11月觸及的15,600美元低點。

比特幣20日下跌1.9%至16,277美元，為11月29日來最低；第二大加密貨幣 乙太幣一度跌下跌2.1%，觸及11月28日來最低低，稍後回升至1,192.51美元。值此之際，標普500指數已連四個交易日下跌，反映市場擔心聯準會 維持升息路線。

Fairlead Strategies創辦人史塔克頓表示：「我們預期未來數周會回測11月低點，接近15,600美元，此前測試17,000美元至18,000美元區間失敗。」「我們最終預期比特幣將會更低，下探至接近13,900美元的長期支撐水準風險更高。」

加密貨幣在去年底創新高後，今年走勢艱困，受到諸多利空因素打擊，包含聯準會升息、穩定幣Terra/Luna體系崩潰、避險基金三箭資本（Three Arrows Capital）與加密貨幣交易所FTX倒閉。

Fundstrat數位資產策略師法雷爾（Sean Farrell）在報告中表示，加密貨幣這兩年與美股走勢高度連動，這也是19日價格下跌的原因之一。根據加密貨幣交易平台Bitfinex的說法，交易人士必須留意年底耶假期間的交易情況。

Bitfinex分析師在報告中表示：「隨著年底逼近，許多公司與交易員放假了，交投清淡帶來波動度提高的風險，因為交易量與流動性下滑。」