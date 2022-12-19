我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢淫魔溫斯坦性侵3罪名成立 最重可終身監禁

中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？

2008年來最悲觀…百萬富翁投資人看股市：明年跌10%

編譯季晶晶／即時報導
根據CNBC百萬富翁調查，這些富有的投資人押注明年股市會有兩位數的跌幅。（歐新社）
根據CNBC百萬富翁調查，這些富有的投資人押注明年股市會有兩位數的跌幅。（歐新社）

根據CNBC百萬富翁調查，擁有100萬美元或更多可投資資產的有錢投資人押注明年股市會有兩位數的跌幅，這是他們自2008年來對前景最悲觀的一次。

高達56%看空美股，預測史坦普500指數2023年將下跌10%，近三分之一說跌幅超過15%。

他們也預期個人財富將因股市下跌而縮水。被問到明年個人財富面臨的最大風險時，28%說是股市，占比最高。上次百萬富翁投資人這麼悲觀是10多年前金融危機和大衰退期間。

與CNBC一起進行調查的Spectrem Group總裁George Walper說，通膨、升息和經濟衰退的可能性都困擾有錢投資人。他們預測明年比今年更糟。

逾三分之一的百萬富翁預估自己明年整體投資報酬率會是負數（股票之外還包括債券和其他類別）。大多數人說報酬率不到4%，由於短期公債的殖利率高於4%，所以這個報酬率很低。

許多百萬富翁投資人抱著現金觀望。有近一半或46%的人，投資組合裡現金比去年多，17%「多出很多」。

他們看空經濟，60%認為經濟到2023年會「疲弱」或者「疲弱很多」。

然而，年齡差距使這些百萬富翁的看法存在落差。81%的千禧世代百萬富翁預期他們的資產到明年底會增加，近一半或46%預估可成長10%或更多。相較下，大多數或61%的嬰兒潮世代百萬富翁預期他們的資產到明年底會減少或「少很多」。逾半數千禧世代百萬富翁看好史坦普500指數明年上漲10%或更多。

Walper表示，千禧世代在低利率和資產價格上漲的金融世界裡成長，市場拋售通常伴隨快速反彈，但老一輩對1980年代高通膨、利率上升的世界印象深刻，當時史坦普指數長年累月下跌。

每年春季和秋季各舉行一次的CNBC百萬富翁調查11月在網上進行。共有761人符合調查條件，他們是家庭財務的決策者。

投資 殖利率 指數

上一則

誰能接棒馬斯克成推特CEO？網友猜有黑馬

延伸閱讀

馬斯克要下台了？推特用戶表決出爐 他「會遵從」

馬斯克要下台了？推特用戶表決出爐 他「會遵從」
馬斯克該不該續任推特CEO？57.5%推友贊成他離開

馬斯克該不該續任推特CEO？57.5%推友贊成他離開
憂升息致衰退 股指連跌兩周

憂升息致衰退 股指連跌兩周
通膨數據低於預期 投資人信心大增

通膨數據低於預期 投資人信心大增

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋
世足賽／她捧金盃甜笑「梅西視角」愛妻照甜到長螞蟻

世足賽／她捧金盃甜笑「梅西視角」愛妻照甜到長螞蟻
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜