2008年來最悲觀…百萬富翁投資人看股市：明年跌10%

根據CNBC百萬富翁調查，這些富有的投資人押注明年股市會有兩位數的跌幅。（歐新社）

根據CNBC百萬富翁調查，擁有100萬美元或更多可投資 資產的有錢投資人押注明年股市會有兩位數的跌幅，這是他們自2008年來對前景最悲觀的一次。

高達56%看空美股，預測史坦普500指數 2023年將下跌10%，近三分之一說跌幅超過15%。

他們也預期個人財富將因股市下跌而縮水。被問到明年個人財富面臨的最大風險時，28%說是股市，占比最高。上次百萬富翁投資人這麼悲觀是10多年前金融危機和大衰退期間。

與CNBC一起進行調查的Spectrem Group總裁George Walper說，通膨、升息和經濟衰退的可能性都困擾有錢投資人。他們預測明年比今年更糟。

逾三分之一的百萬富翁預估自己明年整體投資報酬率會是負數（股票之外還包括債券和其他類別）。大多數人說報酬率不到4%，由於短期公債的殖利率 高於4%，所以這個報酬率很低。

許多百萬富翁投資人抱著現金觀望。有近一半或46%的人，投資組合裡現金比去年多，17%「多出很多」。

他們看空經濟，60%認為經濟到2023年會「疲弱」或者「疲弱很多」。

然而，年齡差距使這些百萬富翁的看法存在落差。81%的千禧世代百萬富翁預期他們的資產到明年底會增加，近一半或46%預估可成長10%或更多。相較下，大多數或61%的嬰兒潮世代百萬富翁預期他們的資產到明年底會減少或「少很多」。逾半數千禧世代百萬富翁看好史坦普500指數明年上漲10%或更多。

Walper表示，千禧世代在低利率和資產價格上漲的金融世界裡成長，市場拋售通常伴隨快速反彈，但老一輩對1980年代高通膨、利率上升的世界印象深刻，當時史坦普指數長年累月下跌。

每年春季和秋季各舉行一次的CNBC百萬富翁調查11月在網上進行。共有761人符合調查條件，他們是家庭財務的決策者。