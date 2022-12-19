2008年來最悲觀…百萬富翁投資人看股市：明年跌10%
根據CNBC百萬富翁調查，擁有100萬美元或更多可投資資產的有錢投資人押注明年股市會有兩位數的跌幅，這是他們自2008年來對前景最悲觀的一次。
高達56%看空美股，預測史坦普500指數2023年將下跌10%，近三分之一說跌幅超過15%。
他們也預期個人財富將因股市下跌而縮水。被問到明年個人財富面臨的最大風險時，28%說是股市，占比最高。上次百萬富翁投資人這麼悲觀是10多年前金融危機和大衰退期間。
與CNBC一起進行調查的Spectrem Group總裁George Walper說，通膨、升息和經濟衰退的可能性都困擾有錢投資人。他們預測明年比今年更糟。
逾三分之一的百萬富翁預估自己明年整體投資報酬率會是負數（股票之外還包括債券和其他類別）。大多數人說報酬率不到4%，由於短期公債的殖利率高於4%，所以這個報酬率很低。
許多百萬富翁投資人抱著現金觀望。有近一半或46%的人，投資組合裡現金比去年多，17%「多出很多」。
他們看空經濟，60%認為經濟到2023年會「疲弱」或者「疲弱很多」。
然而，年齡差距使這些百萬富翁的看法存在落差。81%的千禧世代百萬富翁預期他們的資產到明年底會增加，近一半或46%預估可成長10%或更多。相較下，大多數或61%的嬰兒潮世代百萬富翁預期他們的資產到明年底會減少或「少很多」。逾半數千禧世代百萬富翁看好史坦普500指數明年上漲10%或更多。
Walper表示，千禧世代在低利率和資產價格上漲的金融世界裡成長，市場拋售通常伴隨快速反彈，但老一輩對1980年代高通膨、利率上升的世界印象深刻，當時史坦普指數長年累月下跌。
每年春季和秋季各舉行一次的CNBC百萬富翁調查11月在網上進行。共有761人符合調查條件，他們是家庭財務的決策者。
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