未見聖誕行情 股指連跌四日

亞馬遜股價今年暴跌超過45%。不過，分析師將目標價從170元下修至150元，較16日收盤價高出70%。美聯社

由於對經濟衰退的擔憂加劇，投資 人擔心年底反彈的時間不多了，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌162.92點或0.49%收3萬2757.54點。史坦普500指數下跌34.7點或0.9%至3817.66點。那斯達克綜合指數下跌159.38點或1.49%至1萬546.03點，亞馬遜下跌3.35%。

這也代表所有三項平均股指連續第4個交易日下跌。

在Fed宣布短期升息2碼(50個基點)並暗示長期利率 繼續走高後，股指上周下跌。隨著政策制訂者將未來升息的預測調升至高於之前預期，並表示現在預計將利率上修至5.1%，對Fed將推動美國經濟陷入衰退的擔憂加劇。

來自摩根史坦利E*Trade交易總經理拉金(Chris Larkin)表示：「臨近12月底，投資人仍在等待聖誕行情，股指自9月以來首次連續幾周下跌。」「顯示通膨降溫的數據可能給市場帶來短暫的提振，但Fed立場堅定，鮑爾明確指出利率可能會在相當長一段時間內保持高點，這可能會讓一些投資人望而卻步。」

其他央行也處於強硬態度，加劇了投資人對全球經濟衰退的擔憂。歐洲央行上周升息，並表示預計未來還會有更大幅度的升息。日本央行也可能重新考慮其2%的通膨目標，並可能很快開始升息。

在連續下跌2周後，12月股市將結束慘淡的單月表現。到目前為止，道指本月下跌5.3%，同期史指下跌6.4%。那指本月可望下跌8%。

投資人還將關注本周陸續發布的幾份財報。聯邦快遞和Nike都將在20日收盤後公布業績結果。隨著對經濟衰退的擔憂加劇，獲利結果將成為更多關注的焦點。

摩根史坦利股票 策略師威爾森(Michael Wilson)在最新的報告中寫道：「利率和通膨可能已經見頂，但我們認為這是獲利能力的警告訊號，我們認為這個現實仍未得到充分認識，但不能再被忽視。」

雖然進入2023年的軟體股前景黯淡，但大摩認為其中個股的機會集中在以合理的價格成長。

該行在給客戶的報告中概述了其2023年最看好的軟體個股，認為本益比具有吸引力、獲利率繼續成長並提供穩固的長期成長機會的公司將在未來幾個月受益。

雖然IT支出預算可能會隨著經濟低迷的臨近而減少或壓縮，但該行認為，隨著企業專注於雲端計算，該產業將實現長期成長。

摩根史坦利強調微軟是準備從軟體支出整合中受益的股票之一，其目標價較16日收盤價上漲25%。

Evercore ISI策略師馬哈尼(Mark Mahaney)調降了他對亞馬遜的預期和價格目標，認為這家投資公司最近的2023年展望報告顯示，線上零售和雲端計算未來將進一步疲軟。

他在18日的報告中寫道，「我們將2023年和2024年的獲利預估分別削減了4%和5%，2023年和2024年的營收預估分別削減了9%和8%，現在低於華爾街預期。 我們還將目標價降低到150元。」

即使如此，這位分析師仍維持對亞馬遜的跑贏大盤評級，指稱對於具有2到3年時間跨度的投資人而言，該科技股「在我們研究個股中，營收和獲利前景方面擁有最高質量資產」。

亞馬遜股價今年暴跌超過45%。不過，分析師將目標價從170元下修至150元，較16日收盤價高出70%。

進入2023年，Worth Charting策略師沃思(Carter Worth)有支首選股票：UnitedHealth Group。

他表示：「如果要小心謹慎，謹慎的重點之一是始終考慮大型股，另一個重點是在產業或主題方面考慮防禦性因素，然後選擇一個大牌個股。」

UnitedHealth今年以來上漲超過4%，跑贏大盤。

他說，「這支股票顯然以本土為主，它無關貨幣，無關石油，也無關普丁。」這也是上升趨勢中股票的定義。「考慮到所有因素，這與任何未來的選擇一樣好。」

另一方面，他將Beyond Meat視為年度最差股票，因它展現出一個重要的規律，「不要在下跌趨勢中買入。」該股今年來已下跌近80%。