台達淨零排放目標通過SBTi審核 亞洲硬體設備業首家

台達在企業氣候變遷與水安全管理再度獲雙A評級，淨零排放（Net Zero）目標與策略通過SBTi審核。（記者黃仲裕／攝影）

CDP（原碳揭露專案）評鑑公布2022年氣候變遷 報告，台達在企業氣候變遷與水安全管理再度獲雙A評級，淨零排放（Net Zero）目標與策略通過SBTi審核，為亞洲高科技硬體設備產業首家。

台達為今年度CDP評鑑的全球超過1萬8700家企業中，獲得「氣候變遷」與「水安全管理」雙「A」的57家領導級企業之一；其中「水安全管理」亦連續3年入選A List，領先台灣業界。

同時，台達呼應全球控制升溫1.5°C的減排路徑，訂定2050年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標，於日前正式通過科學減碳 目標倡議組織SBTi認可，成為亞洲高科技硬體設備產業首家、全球第125家通過SBTi Net Zero目標審查的企業。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷與全球暖化，積極參與國際永續倡議，並藉由自主節能、太陽能自發自用及購買綠電或憑證等做法，在日常營運中落實節能減碳，2021年碳密集度較2014年下降71%，提前4年達成原訂2025年碳密集度下降56.6%的科學減碳目標（SBT），亦進一步加入Business Ambition for 1.5°C行動。

台達訂定2030年溫室氣體排放較2021年減量90%的短期目標，較SBTi要求的1.5°C減排路徑在2030年減量42%更為積極。

周志宏表示，台達積極落實氣候變遷治理，自2021年起，將RE100（100% 使用再生電力倡議）達成率納入高階主管的績效指標，並導入內部碳定價機制，以每公噸300美元的內部碳價格促進達成台達的RE100與淨零目標；台達也透過氣候相關財務揭露（TCFD）持續落地，評估分析氣候變遷對台達造成的風險及機會，從而掌握營運方向，積極布局包括電動車 以及儲能等綠色商機。