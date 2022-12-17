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別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

編譯王巧文／綜合外電
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。

彭博資訊報導，方舟投資管理旗下幾隻基金本周買進近7.5萬股特斯拉股票、近30萬股Coinbase股票，以及31.5多萬股比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）。

這樣的投資並不適合膽小之輩。特斯拉股價已從去年底高峰重摔約61％，Coinbase股價本周跌至歷史新低，今年來已慘跌逾80％。至於全球最大加密貨幣比特幣，今年價格暴跌了60％以上。

可以肯定的是，伍德抱持的樂觀看法並非人人買帳。華爾街日報本周報導，即使是伍德旗下旗艦基金「方舟創新ETF」（ARKK）的許多投資人也失去信心，該基金股價今年也大跌約60％。

然而，即使最近加密幣平台FTX崩塌引發幣圈風暴，讓投資人對幣圈退避三舍，方舟研究總監Frank Downing本月在方舟推特官方帳號上說：「我們對繼續按設計運作的底層公共區塊鏈基礎設施的信念，只有增無減。」

伍德的公司還分享了關於比特幣交易的數據，11月長期持有者的加密幣供應量持平，暗示儘管市場動盪，這些投資人「長期聚焦且有高度信念」。

伍德上月接受彭博採訪時重申，她預測到2030年比特幣將衝上100萬美元。比特幣行情現在低於1.7萬美元。

至於Coinbase，她說，圍繞FTX的不確定性反而嘉惠了該交易所。伍德上月受訪說：「這是一家受監管的境內公司。我認為Coinbase將因此變得非常非常強大。它剛失去了一個超強的對手FTX。」

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