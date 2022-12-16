憂升息致衰退 股指連跌兩周

由於投資人擔心明年因Fed持續升息而導致經濟衰退，繼續拋售股票至年底，美股收跌。美聯社

由於投資 人擔心明年因Fed持續升息而導致經濟衰退，繼續拋售股票 至年底，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌281.76點或0.85%至3萬2920.46點。史坦普500指數下跌43.39點或1.11%至3852.36點。與此同時，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌105.11點或0.97%至1萬705.41點。

美股股指連續第二周下跌。史指本周下跌2.08%，12月至今下跌5.58%，因為對年底反彈的希望破滅。

16日交易特別不穩定，大量期權到期。高盛表示，有2.6兆元的指數期權到期，「相對於股票市場規模而言，這是近兩年來的最高水平」。在盤中低點，道指一度下跌547.63點，隨後收復部分失地。

拋售範圍廣泛，史指只有10支股票上漲。房地產和非必需消費品類股表現最差，分別下跌近3%和1.7%。

與此同時，在設計軟體公司Adobe第4財季獲利和財測超出預期後，股價表現出色，上漲2.99%。而在被摩根大通將股票評級從中性調升至加碼後，社交媒體Meta上漲2.82%。

在Fed 14日升息2碼將利率升至15年來最高後，本周美股就一直在下跌。Fed表示將在2023年底前繼續升息至5.1%，這個數字高於之前的預期。

宣布升息後，道指14日下跌142點，15日暴跌764點，16日進一步下跌。

Bokeh Capital創始人佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「本周初，由於CPI數據非常疲軟，我們曾希望Fed或許還有全球其他央行不會那麼強硬。」「但就因為它們沒有，而且對投資人和消費者等人說了一些嚴厲的話，強調仍需專注於迅速降低通膨，讓我們對軟著陸的希望大打折扣。」

Heritage Capital總裁沙茲(Paul Schatz)表示，最近的拋售浪潮讓他想起6月導致史指跌入熊市區域的低迷時期，「雖然6月的下跌導致夏季大幅反彈，但它仍處於熊市的背景下。」史指從6月低點反彈，但在10月跌至2022年的低點。

他說，「我一直認為，10月13日的底部若不是熊市的結束，就是一個重要的低點。兩者都有特別意義。」

隨著投資人考慮美國經濟的下一步，10年期國債殖利率 上升。指標10年期美國國債殖利率在早盤回升至3.5%上方，但最後上漲超過3個基點至3.486%。2年期美國國債殖利率下跌超過5個基點至4.191%。

富國銀行認為，就業報告可能會是2023年的最新CPI。

富國銀行證券股票策略主管哈維(Christopher Harvey)表示，在Fed主席鮑爾最近的新聞發布會之後，勞動市場顯著成長。這位Fed主席提到了工資通膨的持續存在，即使商品和住房的通膨似乎正在放緩。

哈維在最新的報告中寫道：「因此，我們認為CPI的重要性可能會在2023年退居次席，成為Fed鷹派立場的邊際驅動因素。」「在這種情況下，壞消息就是『好』消息。但我們需要多久才能收到壞消息，市場在等待期間的表現如何？」

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，16日的「三巫日」單季事件提高了市場的波動性，但聖誕老人仍可能幫助市場在年底前反彈。

16日到期的大量期權導致市場大幅波動，即使如此，對聖誕行情抱有希望的投資人可能會在下周等到它出現。

克羅斯比在報告中寫道，「隨著史指接近3900點的關鍵技術水平，且目前大多數指標都處於超賣狀態，如今的市場可能會意外上漲，尤其是考慮到預期的成交量激增。」

他補充表示，「然而，如果今天市場表現令人失望，聖誕老人可能會在下周到來提供節日問候，並幫助支撐更深層次的『超賣』反彈，即使這不在他應該到達的時間的技術定義範圍內。市場不在乎他什麼時候來，只在乎他真的出現了！」