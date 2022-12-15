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美元走升 歐元和英鎊雙雙貶值 經濟衰退擔憂加深

編譯林奇賢／綜合外電
美元兌大多數貨幣周四（15日）揚升，延續了聯準會（Fed）周三鷹派言論引發的升勢。（美聯社）
美元兌大多數貨幣周四（15日）揚升，延續了聯準會（Fed）周三鷹派言論引發的升勢。（美聯社）

美元兌大多數貨幣周四（15日）揚升，延續了聯準會（Fed）周三鷹派言論引發的升勢。英國央行和歐洲央行周四都放慢升息步伐，歐元和英鎊匯率也雙雙貶值。投資人也擔憂Fed明年繼續升息導致經濟衰退的風險。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數上漲0.8%，至104.57。

日圓匯價貶值1.7%，報137.78日圓，盤中更一度貶至兩周低點。

歐元兌美元貶值0.5%，報1.0628美元。

英鎊兌美元大幅貶值2%，報1.2178美元。

Convera資深市場分析師Joe Manimbo表示：「Fed對美元的提振來自於，尚未完成升息，而且Fed主席鮑爾為降息設定了很高的門檻。」

Fed預計，到2023年底將至少再升息3碼。央行決策者預測2023年聯邦資金目標利率區間將達到5.1%，略高於市場的預期。

鮑爾還發表非常鷹派的言論。他說，為了讓政策達到足夠限制性的水準，繼續升息是適當的。

在股市大跌導致風險偏好惡化的情況下，美元的吸引力也有所增加。

和Fed一樣，歐洲央行周四也連續第四次升息，但升息幅度小於前兩次，且該行承諾將進一步升息，並制定了從金融體系中抽走資金的計畫，藉以對抗通膨。

歐元在歐洲央行公布利率決策後一度觸及1.0737美元，為6月9日以來最高點，隨後回落。

英國央行周四升息兩碼，也說可能會進一步升息，但投資人押注英國央行這輪升息循環接近尾聲，因此英鎊兌美元大幅貶值。

Joe Manimbo另指出：「Fed和歐洲央行都給出了更鷹派的利率指引，這加深經濟衰退的擔憂。」

摩根大通資產管理在一份研究報告，將經濟衰退的機率從最初預測的50%提高到60%。

摩根大通投資長Bob Michele表示：「Fed正以1980年來最快的速度升息，全球其他地區也亦步亦趨，量化緊縮處於早期階段，而通膨率仍處於令人痛苦的高點。」「假定這一切都能以軟著陸告終，看似不切實際。」

升息 央行 投資

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