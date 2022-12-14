FTX新執行長時薪1300元 比蒙受損失的客戶還快領到錢

FTX正進行破產整頓。（路透）

FTX執行長雷伊三世接任（John J Ray III）正仰賴他培養多年且了解破產 整頓事宜的團隊，解開FTX牽扯不清且混亂的帳戶、釐清假造的紀錄，FTX也正支付他們上百萬美元處理這些工作。

CNBC報導，雷伊三世和他的團隊並非公司的一般員工，比較像處理破產程序的銀行家和律師。這個新的頂導團隊為專業的獨立承包人員，意味著他們能在FTX投資 人收到損失的賠償之前，就立刻領到薪水。

申報資料顯示，雷伊三世將獲得時薪1300美元的薪水，再加上「合理」開支。假設雷伊三世每周工作40小時，一年工作50周，另有兩周的無薪假期，他一年能領到260萬美元。

在雷伊三世之前參與的一起破產案例中，他在兩個月提出約156小時工時的帳單，賺進12萬582美元，因此他在FTX此案可能領到更多。

作為比較，雷伊三世在2005年處理恩龍公司（Enron）詐欺案時，擔任這家公司的董事長兼執行長，以一年計算，領到略高於120萬美元。雷伊三世和他的團隊過去30年來已處理過至少三起破產案，包括2000年代初的恩龍整頓、2009年的加拿大 北電網絡公司（Nortel）、以及2014年的Overseas Shipholding集團。

這些破產整頓案的重要參與人員包括，從恩龍案以來就和雷伊三世共事的行政長舒媞（Kathryn Schultea），她也是專精於招募破產官員的RLKS主管解決方案總裁兼執行長。另外還有財務長席莉亞（Mary Cilia）和資訊長沛魯哈特拉（Raj Perubhatla）。

RLKS為這三位其他領袖每人每小時收費975美元，一年是585萬美元。這三人分別監督行政、財務及資訊科技事宜。這四人的帳單總額為每小時4225美元，一年845萬美元。

FTX迄今已追回價值約10億美元的資產，但所有債權人要拿到賠償，可能需時好幾個月或好幾年。