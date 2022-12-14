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眾分析師怎麼看Fed？維持鷹派基調 把市場雞尾酒盆端走

通膨尚未下降 股指震盪走低

眾分析師怎麼看Fed？維持鷹派基調 把市場雞尾酒盆端走

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會14日宣布升息2碼。（路透）
美國聯準會14日宣布升息2碼。（路透）

美國聯準會（Fed）14日宣布升息2碼、官員預期明年繼續升息至少3碼，而且主席鮑爾在會後的措辭比採取的行動更「鷹派」，使得華爾街的樂觀情緒黯然下降。

分析師目前的普遍觀點是，Fed保持鷹派基調。由於這回升息2碼後，Fed聯邦資金利率攀抵4.25%至4.5%，而官員的最新利率預測「點狀圖」顯示，在19位官員中，10位官員對2023年的利率預測落在5.1%、5位落在5.25%之上、2位預測落在5.5%之上，預測利率落在5%之下的官員只有兩位，這顯示多數官員依然偏鷹、支持繼續升息。

Richard Bernstein Advisors副投資長鈴木（Dan Suzuki）表示：「經濟成長預測放緩，但還要進一步升息。這對市場而言並不是一個很好的組合」，「目前市場更大的不確定性是經濟成長，不是Fed。」

以下是其他分析師對Fed最新決策的看法：

惠譽評級首席經濟師庫爾頓（Brian Coulton）：

「我們已習慣升息3碼，這次升息2碼感覺不那麼鷹派了。但從歷史常態來看，這種緊縮步調仍然很快，且Fed聲明強調，他們仍『高度關注』通膨風險。此外，與9月的預測相比，對2023年利率點狀圖預測上調幅度很大，大多數委員現在認為5.25%（區間高端）做為本輪緊縮周期的利率峰值是合適的。9月時，沒有委員認為利率需要超過5%。」

CORPAY首席市場策略師蘇莫塔（Karl Schamotta）：

「整體來看，今天的聲明和經濟預測講了一個簡單有力的故事：在看到通膨壓力逆轉持續且明確的證據之前，Fed不準備讓政策做出任何重大轉向。」

AlLSPRING環球投資高級投資策略師賈柯柏森（Brian Jacobsen）：

「最有意思的部分是經濟預測摘要。最鴿派的決策者預期將再升息2碼，最鷹派的預期將再5碼。對於2024年的預測，決策者出現巨大分歧。升息接近尾聲，但還沒有結束。」

Ally Invest高級市場策略師奧弗比（Brian Overby）：

「Fed維持其鷹派立場，他們重申預測，但市場小道消息是Fed會在4.5%至4.75%的利率峰值罷手……然而Fed現在說升到5.1%仍然是有可能的，升息將持續。」

獨立顧問聯盟投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）：

「在派對才剛開始時，Fed正把雞尾酒盆端走。儘管昨天的消費者物價指數（CPI）通膨數據比預期低，但Fed今日的聲明顯示他們將繼續採取更限制性的措施，比遠先預期更甚。」

Principal資產管理公司首席全球策略師薩哈（Seema Shah）：

「Fed依然對經濟衰退的可能性含糊其辭，但由於多數官員都認為風險傾向於下行，可以說，他們對經濟前景的擔憂遠遠超過他們願意承認的程度。這為最近的熊市反彈敲響了喪鐘。政策利率光是今年就提高了425個基點，而且還會進一步上調，明年也不會降息，所有這些訊息都將在經濟不可避免的衰退展開之前消化。」

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