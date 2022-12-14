通膨尚未下降 股指震盪走低

投資人消化了Fed最新的升息決定以抑制通貨膨脹，美股下跌。美聯社

投資人消化了Fed最新的升息 決定以抑制通貨膨脹，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌142.29點或0.42%至3萬3966.35點。史坦普500指數下跌24.33點或0.61%至3995.32點。那斯達克綜合指數下跌85.93點或0.76%至1萬1170.89點。

在Fed主席鮑爾 表示需要更多數據才會實質改變其對通膨的看法後，主要平均指數觸及盤中低點。道指盤中一度攀升287.01點，最低下跌404.47點。

鮑爾說，「截至目前收到的10月和11月的通膨數據顯示，每月物價上漲速度有所放緩。但需要更多的證據才能讓人們相信通膨處於持續下降的軌道上。」

Fed在其12月政策會議結束時宣布了普遍預期的升息2碼(50基點)。與之前連續4次升息3碼(75基點)相比，漲幅較小。1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed官員還預測明年將繼續升息，直到2024年才會降息。Fed最終會在停止升息之前將利率升至5.1%，即所謂的終端利率，高於其9月預測的4.6%水平。

值得注意的是，聯邦公開市場委員會(FOMC)在政策聲明的關鍵部分留下「預計目標範圍的持續上升將是適當的」的說法。

摩根史坦利投資管理公司的卡容(Jim Caron)表示：「讓它變得鷹派的一個大問題是，Fed的預測將2023年的最終利率從9月會議上的4.6%定為5.1%。」「通貨膨脹的步伐開始下降的說法並非空穴來風。 他們只是完全無視它。」

鮑爾新聞發布會期間國債殖利率 波動，因為Fed表示未來將進一步升息。

Bolvin Wealth Management Group總裁波爾文(Gina Bolvin)表示，13日公布的通膨數據低於預期後，投資人的興奮情緒受到Fed升息決定和主席鮑爾14日的情緒影響。

在消費者物價指數(CPI)顯示物價漲幅低於經濟學家預期後，美股13日收高。但波爾文表示，投資人對Fed的決定沒有看到同樣的希望。

她說，「投資人在CPI報告中看到了節日氣氛，而當鮑爾今天下午在Fed會議上扮演守財奴時，他們對聖誕行情的希望破滅了。」守財奴是「聖誕頌歌」中的角色。「雖然市場已經消化了50個基點的升息，這是15年來的最高利率，但鮑爾以守財奴身份出現，並以他的鷹派語氣讓投資人只能吃土。」

巴克萊銀行表示，節日採購禮物的步伐有所加快，但根據其調查和信用卡數據進行的研究，本季至今的支出仍同比下降。

與去年相比，一些最顯著的下降發生在精品類別中，網購星期一的支出下降了12%，比黑色星期五8%的降幅更大。

巴克萊分析師表示，根據這股趨勢，他們認為購物者正在利用大型銷售活動來購買他們需要的商品而不僅僅是禮物，這有助於折扣類別比去年有所增長。

分析師指出，「精品消費者的退縮可能是因為隨著物價上漲，他們比折扣消費者更靈活地調整支出。折扣消費者的增加可能代表他們傾向於假期交易，尤其是電子商務交易。」

他們表示，部分品牌逆勢而上，在網購星期一表現出色，並以Urban Outfitters的Free People、Bloomingdale's、Lululemon和Foot Locker為代表，這些品牌自2021年以來成長了34%至152%。另一方面，West Elm、愛迪達、Restoration Hardware和Under Armour在網購星期一的銷量同比下降幅度最大。

在Fed宣布升息後，美元最初走高。但在鮑爾新聞發布會結束時回吐了這些漲幅。

美元指數收於103.55，當日下跌約0.4%。該指數一度上漲至104.16。

Fed今年的升息促成了美元大漲，因為Fed將美國政府債券殖利率推高至高於包括歐洲在內的其他國家的主權債券殖利率。