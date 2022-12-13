油價2連漲…通膨趨緩 看好美經濟軟著陸

國際油價連續二日上漲。 （新華社）

國際油價連續二日上漲，因美國通膨增幅低於預期，令人看好經濟可望軟著陸，且惡劣天氣延遲重啟一條主要輸油管道的努力。聯準會（Fed）也可能因通膨趨緩而慢升息 步伐，美元聞聲重貶，黃金躍升至6月以來最高，銅價亦漲。

西德州 中級原油（WTI）期貨周二大漲3%，結算價在每桶75美元以上。

美國CPI漲幅小於預期，令市場更篤定Fed將放慢升息步伐。另外，中國大陸駐美大使表示，中國將在「不久的將來」進一步放鬆防疫措施，並迎接更多的國際旅客。消息提振了這個全球最大石油 進口國的需求前景。

1月交割WTI期貨上漲2.22美元，結算價報每桶75.39美元；2月交割布蘭特原油期貨上漲2.69美元，至每桶80.68美元。

黃金躍升至6月以來最高，此前美國通膨數據低於預期，顯示Fed可能會開始放慢升息步伐。銅價也擴大了漲幅。

Heraeus Precious Metals駐紐約的高級交易員Tai Wong表示，「CPI數據公佈後，金價不到一分鐘內漲了23美元。通膨放緩將使Fed能夠更快停止升息，或許終端利率會更低。這也給美元帶來下行壓力，這兩者都有利黃金」。

黃金現貨上漲1.6%，報每英兩1810.8美元；COMEX黃金期貨上漲1.9%，報1825.5美元/盎司。LME銅期貨上漲1.5%，報每公噸8497美元。