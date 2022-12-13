最大加密交易所幣安也爆單日遭提20億 趙長鵬信心喊話

幣安創辦人趙長鵬。（路透）

全球最大加密貨幣 交易所幣安周二（13日）一度暫停穩定幣USD Coin（USDC）的提領，目前已經恢復相關交易，此前幣安遭遇大量資金外流，因證據顯示另一家交易所FTX在11月倒閉前可能挪用了客戶資金，消息使得交易人士紛紛選擇撤出資金，自行保管加密貨幣。

在今年發生了一系列加密企業崩潰事件後，交易人士都很緊張，這些事件包括4月有兩種加密貨幣暴跌，市值總計蒸發400億美元，夏季也發生幾家加密貨幣公司破產 ，以及加密交易所FTX倒閉。在幣安公布一份範圍不完整的「準備金報告證明」後，投資人質疑幣安的財務狀況，對幣安的疑慮升溫。

根據區塊鏈分析公司Nansen的數據，在截至美東時間周二下午1時55分左右的24小時內，幣安的淨流出額總計約19億美元。

上述數據顯示的是加密貨幣以太幣和其他以太坊區塊鏈上的代幣提領。據Nansen的數據，若計算多個區塊鏈，幣安的淨流出額總計超過20億美元。這樣的單日流出規模是第二名Bitfinex的近18倍。

幣安創辦人趙長鵬過去幾天一直推文上表達對該公司前景的信心。他在周二的一條推文中表示，幣安「今天」被淨提款的規模達到11.4億美元，「我們以前見過這樣，一些日子我們會有淨提領，一些日子我們有淨存入。我們業務照常」。趙長鵬說，他實際上認為，輪流對每家加密貨幣交易所進行「提領壓力測試」是個好點子。

幣安在周二一度暫停穩定幣USDC的提領，趙長鵬在推文中說，這是因為該交易所在美國的銀行開始營業前，該交易所無法處理那些交易，「我們預期當銀行開門時，情況就會恢復」。根據華爾街 日報稍後報導，幣安已恢復USDC的提領。

加密貨幣交易所資金外流的情況受到市場密切關注，人們擔心在FTX破產及其創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）被捕後，加密貨幣領域可能會出現多骨牌效應。有人指控FTX非法挪用客戶資金，該公司債權人可能高達100萬人之多，人們對整個加密貨幣產業的信任出現動搖。