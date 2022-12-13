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中國解封救不了特斯拉 市值腰斬一度跌破5000億

編譯劉忠勇／綜合外電
彭博上周五報導，由於生產線升級和消費需求放緩，特斯拉上海廠將從本月底開始分階段停產，直至1月初。路透
彭博上周五報導，由於生產線升級和消費需求放緩，特斯拉上海廠將從本月底開始分階段停產，直至1月初。路透

特斯拉據上周報導計畫上海廠分階段停產以來股價一路下跌，周二股價再跌4.1%，市值一度跌到5000億美元以下。

特斯拉股價今年以來已下跌54.3%。光是9月底以來，這個首屈一指的電動車大廠即下跌近40%，標普500指數同期則上漲12%。市場對電動車需求產生疑慮，加上執行長馬斯克執著於整頓推特，都深深影響特斯拉今年股價表現。

不過，特斯拉不是今年唯一市值大幅縮水的股票。NYSE FANG+指數成份股今年市值蒸發將近1/5。

特斯拉被納入標普500指數成分股以來股價翻漲逾五倍，2020年11月市值首度突破5,000億美元大關。

不過，今年慘遭「腰斬」之後，特斯拉的股價現處於有史以來最便宜價位，目前按預估本益比為30倍，為有史以來最低，但仍然遠高於標普500指數17倍的本益比。

「我最大的擔憂是他們在中國看到的需求放緩，」Miller Tabak + Co.的首席市場策略師Matt Maley表示。而且，「只要馬斯克大量時間花在推特上，就會抑制特斯拉股價。」

彭博上周五報導，由於生產線升級和消費需求放緩，特斯拉上海廠將從本月底開始分階段停產，直至1月初。

與此同時，推特不僅分散了馬斯克的經營重心。知情人士告訴彭博，馬斯克的銀行考慮用特斯拉擔保的新保證金貸款取代馬斯克加給推特的一些高息債務。

特斯拉股價周二開盤一度上漲3.6%至173美元左右，隨科技股和電動汽車股普漲，因中國大陸進一步放開防疫限制，且美國11月CPI漲幅低於預期。不過，特斯拉盤中再度轉跌，一度大跌多達6.5%，市值跌至5000億美元以下。終場收斂跌幅，收在160.95美元。

Maley表示，中國重新開放可能有助於投資人信心，但「在推特問題和需求放緩之間，特斯拉可能會跌至150美元，然後才對大多數投資人有吸引力。」

特斯拉 股價 馬斯克

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