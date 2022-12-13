通膨轉趨溫和 股指連漲兩天

捷藍航空(Jetblue)發布一份證券備案文件表示，「第4季假期期間的不利影響比之前預期來得大」。該公司預估每座位英里營收將處於之前財測範圍的低端。捷藍航空下跌7.67%。Getty Images

在發布最新通膨數據後，美股上揚，而交易員則在等待Fed的關鍵政策決定。

道瓊工業平均指數 上漲103.6點或0.3%至3萬4108.64點。史坦普500指數上漲29.09點或0.73%至4019.65點。那斯達克綜合指數上漲113.08點或1.01%至1萬1256.81點。

盤中道指一度上漲707.24點或2.08%；史指上漲2.77%，那指上漲3.84%。

勞工部報導，在消費者物價指數(CPI)僅較上個月上漲0.1%，比一年前上漲7.1%後，股指隨即大漲。《道瓊》調查的經濟學家之前預計CPI月增0.3%，年增7.3%。不包括波動較大的食品和能源價格，所謂的核心CPI上漲0.2%，年增6%，也分別低於預期的0.3%和6.1%。

然而，隨著交易日的繼續，主要股指脫離最佳水平。

投資人期待Fed在14日為期兩天的政策會議結束時做出下次升息 決定。 交易員普遍預計升息2碼(50基點)，與前4次升息相比略有下降。1個基點等於0.01個百分點。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，「雖然Fed會議上的通膨數據略有好轉，但我們仍然不確定Fed是否會升息2碼，是否會提高終端利率。 因此，我們已迅速轉為對明天Fed會議採取『觀望』模式。」

10年期國債殖利率在CPI報告公布後下滑，觸及3.421%的低點。能源股領漲，其中雪佛龍股票 領漲道指。

2022年受通膨和利率上升打擊最嚴重的科技股也上漲。Meta和谷歌母公司Alphabet分別上漲4.74%和2.49%。

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)預計13日的「缺口」將會被填補。當股票或指數通常在交易時間以外的催化劑作用下突然出現意外漲跌時，就會出現缺口。當股價重回缺口前水平時，就視為缺口被「填補」。

克林斯基在告中寫道：「當有市場變動數據時，無論是單一股票的財報發布，還是像CPI這樣的宏觀報告，市場對最初反應的反應總是最重要的。」

投資人為11月的CPI報告歡呼，因數據比預期的要溫和，代表美國一直在應對的持續通膨可能已經見頂。

高通膨和隨後Fed的升息給股市帶來壓力。然而，根據美國商銀的通膨分析，隨著通膨降溫，部分股票的漲幅將超過其他股票。

賓州大學沃頓商學院金融學教授席格(Jeremy Siegel)表示，Fed正在關注錯誤的住房數據，「如果Fed停止關注過時的住房數據，不知道它們為什麼不這樣做，其實就會意識到通膨已經結束，正如我一個月前所說的。」「現在它們是否會承認這一點，我真的不知道。我已經認為它們已步入過度限制的領域。」

高漲的住房物價是近期通膨數據影響最大的因素，並且仍然是消費者最大的支出領域之一。占核心CPI比率很高；11月CPI報告中的住房數據上漲0.6%。

根據席格的說法，考慮到其他已呈下降的住房指數和數據，該住房指標數量是「荒謬的」和「虛假的。他補充說，住房通膨可能比Fed認為的要低得多，「現在是負數，下個月會是負數，事實上過去兩個月都是負數。」

他預計Fed本月將升息2碼，但明年的數據應該會促使升息停止。

航空股承壓，美國全球噴氣機ETF下跌2.85%。

捷藍航空(Jetblue)發布一份證券備案文件表示，「第4季假期期間的不利影響比之前預期來得大」。該公司預估每座位英里營收將處於之前財測範圍的低端。

捷藍航空下跌7.67%，聯合航空下跌6.94%，美國航空下跌5.21%。