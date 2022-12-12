我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民禁令將失效 每天上千無證客湧進德州

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

編譯季晶晶／綜合外電
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

財經網站CNBC報導，根據富比士（Forbes），特斯拉股價周一（12日）大跌6.27%後，該公司執行長馬斯克〈Elon Musk〉摔下全球首富寶座，由全球最大精品集團LVMH執行長阿諾（Bernard Arnault）取而代之。

特斯拉股價周一收黑，今年來腰斬還不止，部分原因是馬斯克以440億美元收購推特時，拋售加速。 馬斯克的財富主要與特斯拉股票掛鉤，因該公司股價兩年內飆升逾1000%而水漲船高。

FactSet的資料顯示，現年51歲的馬斯克目前擁有特斯拉在外流通股的14.11%，這家電動車廠的市值大約5300億美元。馬斯克也持有逾40%的SpaceX股票，基於2022年6月的估值是1250億美元，他的淨財富因此再增加數百億美元。

根據美國證券交易委員會（SEC），阿諾透過家族基金和其他實體，擁有LVMH有投票權股票逾60%，富比士估計是1862億美元，已經超越馬斯克。

財富縮水之外，馬斯克最近的人氣也變差。他周日出現在喜劇演員Dave Chappelle於舊金山Chase Center的舞台上，當Chappelle表演完向台下觀眾介紹「全球首富」出瑒時，台下掌聲零落、噓聲大作。馬斯克故作鎮定地向台下揮手致意，Chappelle緩頰說：「有掌聲也有噓聲。聽起來觀眾裡有你開除的人。」

此前， 馬斯克周末推文抨擊了即將退休的美國白宮首席防疫專家佛奇，暗諷佛奇該被起訴。白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre周一被問及此事時，不客氣地批評馬斯克的舉動：「我們看到的這些人身攻擊對佛奇博士和其他公衛專家來說很危險，令人作噁且脫離現實」。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，有關9月針對特斯拉提起的一項集體訴訟，指控特斯拉自動駕駛技術有欺騙與誤導消費者之嫌，特斯拉的律師在11月28日提交給法院的文件裡表示，「僅僅是沒能實現有抱負的長期目標並非欺詐」，要求駁回該案。原告引述馬斯克和特斯拉的其他主管自2015年起多次說過，兩年不到特斯拉就可以完全實現自動駕駛，但至今未能成真。

特斯拉也列舉此案應予駁回的其他技術性理由，包括大部分原告，他們是特斯拉車主，訂購車輛時都簽有仲裁條款，所以兩造糾紛不該經由公開法庭或集體訴訟進行。

來源：CNN

特斯拉 馬斯克 佛奇

上一則

甲骨文雲端營收俏 將繼續投資資料中心 盤後勁揚2%

延伸閱讀

推特不刪仇恨言論 馬斯克「提告洩密者」內部信疑曝光

推特不刪仇恨言論 馬斯克「提告洩密者」內部信疑曝光
馬斯克：Fed下周若再升息 經濟衰退將擴大

馬斯克：Fed下周若再升息 經濟衰退將擴大
前推特女員工 告馬斯克歧視性裁員

前推特女員工 告馬斯克歧視性裁員
特斯拉新掌門？ 朱曉彤抵奧斯汀

特斯拉新掌門？ 朱曉彤抵奧斯汀

熱門新聞

美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
特斯拉因有關其上海廠減產報導而下跌6.37%。美聯社

憂升息致衰退 道指跌482點

2022-12-05 16:53
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28
自從日本解除自由行旅客入境防疫限制，日本的外國觀光客人數已大幅回升。 （美聯社）

外國觀光客現在去日本撿什麼便宜？答案是電玩和菜刀

2022-12-09 05:29
現年71歲的艾格回鍋出任迪士尼執行長。(美聯社)

CEO都不退了？65歲年齡限制「被退休」

2022-12-11 20:24

超人氣

更多 >
70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使
加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網

加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網