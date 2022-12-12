馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

財經網站CNBC報導，根據富比士（Forbes），特斯拉 股價周一（12日）大跌6.27%後，該公司執行長馬斯克 〈Elon Musk〉摔下全球首富寶座，由全球最大精品集團LVMH執行長阿諾（Bernard Arnault）取而代之。

特斯拉股價周一收黑，今年來腰斬還不止，部分原因是馬斯克以440億美元收購推特時，拋售加速。 馬斯克的財富主要與特斯拉股票掛鉤，因該公司股價兩年內飆升逾1000%而水漲船高。

FactSet的資料顯示，現年51歲的馬斯克目前擁有特斯拉在外流通股的14.11%，這家電動車廠的市值大約5300億美元。馬斯克也持有逾40%的SpaceX股票，基於2022年6月的估值是1250億美元，他的淨財富因此再增加數百億美元。

根據美國證券交易委員會（SEC），阿諾透過家族基金和其他實體，擁有LVMH有投票權股票逾60%，富比士估計是1862億美元，已經超越馬斯克。

財富縮水之外，馬斯克最近的人氣也變差。他周日出現在喜劇演員Dave Chappelle於舊金山Chase Center的舞台上，當Chappelle表演完向台下觀眾介紹「全球首富」出瑒時，台下掌聲零落、噓聲大作。馬斯克故作鎮定地向台下揮手致意，Chappelle緩頰說：「有掌聲也有噓聲。聽起來觀眾裡有你開除的人。」

此前， 馬斯克周末推文抨擊了即將退休的美國白宮首席防疫專家佛奇 ，暗諷佛奇該被起訴。白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre周一被問及此事時，不客氣地批評馬斯克的舉動：「我們看到的這些人身攻擊對佛奇博士和其他公衛專家來說很危險，令人作噁且脫離現實」。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，有關9月針對特斯拉提起的一項集體訴訟，指控特斯拉自動駕駛技術有欺騙與誤導消費者之嫌，特斯拉的律師在11月28日提交給法院的文件裡表示，「僅僅是沒能實現有抱負的長期目標並非欺詐」，要求駁回該案。原告引述馬斯克和特斯拉的其他主管自2015年起多次說過，兩年不到特斯拉就可以完全實現自動駕駛，但至今未能成真。

特斯拉也列舉此案應予駁回的其他技術性理由，包括大部分原告，他們是特斯拉車主，訂購車輛時都簽有仲裁條款，所以兩造糾紛不該經由公開法庭或集體訴訟進行。

來源：CNN