等待Fed會議 道指漲528點

報導指稱印度航空公司即將簽約大量購機，波音走升推高道指。路透

道瓊工業平均指數 上漲，收復前周部分跌幅，因為交易員期待備受期待的Fed會議和最新通膨數據。

道指上漲528.58點或1.58%至3萬4005.04點，為12月2日以來首次收於3萬4000點以上。史坦普500指數上漲56.18點或1.43%收3990.56點。那斯達克綜合指數上漲139.12點或1.26%至1萬1143.74點。

報導指稱印度航空公司即將簽約大量購機，波音走升推高道指。其他方面，能源股在經歷數周下跌後隨著油價止穩而上漲。

華爾街經歷動盪的一周，三大股指均下跌。道指和史指創9月以來最大單周跌幅，分別下跌2.77%和3.4%；那指下跌約4%。

BMO財富管理首席投資 策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示：「今天的走勢主要是上周表現不佳後的反射性反彈。」「在明天CPI報告公布前，可能存在一些謹慎的樂觀情緒，但也存在一些潛在的擔憂。我們可以在今天的股票上漲市場中看到這種擔憂，其實VIX指數大幅上漲。」

他補充指出，「上周表現出色的歐股今天下跌，而美股正在反彈。」「這說明了動盪的市場信心仍舊不足； 強大的市場通常具有更好的一致性。」

一系列交易提振了市場情緒。在宣布同意被收購後，Coupa Software和Horizon Therapeutics成為12日漲幅最大的兩家公司。Coupa上漲了26.67%，而Horizon上漲了15.49%。

與此同時，紐約Fed的調查顯示，消費者對11月通膨變得更加樂觀。該行對消費者預期的調查顯示，預計一年期通膨率將達到5.2%，比10月調查下降0.7個百分點。

13日將公布11月消費者物價指數(CPI)，交易員將尋找通膨放緩的跡象。同一天，Fed將開始為期兩天的會議，預計將在14日宣布再次升息 ，不過交易員預計升息幅度將小於近幾個月。

除了預期的升息之外，Fed更新的經濟預測和主席鮑爾的新聞發布會，可能是Fed未來幾個月想要做什麼的關鍵訊號。

Cornerstone Wealth投資長賀吉(Cliff Hodge)表示：「自上月公布10月CPI數據以來，金融狀況已大幅緩解，因此Fed可能會利用12月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議來扭轉這些局面。」「我們認為市場在第1季後對利率過於樂觀，預計鮑爾會採取更強硬的語氣，並且點陣圖顯示高利率將持續更久，而不是目前期貨市場所反映的水平。」

DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，經濟衰退將於明年到來，這可能會促使Fed迅速扭轉其政策立場。

他在DoubleLine投資人網路直播中表示：「在我看來，這些升息的影響以及量化緊縮的累積和債券市場流動性的流失，將使2023年成為經濟衰退的一年。」

被稱為債券天王的岡拉克認為2023年降息的可能性超過75%。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)和資產配置策略師吉爾伯特(Barry Gilbert)表示，雖然史指12月開局緩慢，但在今年最後一個月對該指數下定論還為時過早。

他們寫道：「12月開局並不順利，到目前為止，它還沒有展現其回報最佳單月之一的季節性聲譽。」「自1950年以來，史指的歷史平均回報率略高於1.5%，並且有75%的時間以上揚收盤。」

話雖如此，史指截至9日仍呈下降，但季節性趨勢顯示下半月可能會出現復甦。

報告指出：「12月下半月的強勁表現部分，將歸因於市場在今年最後幾個交易日和明年前幾個交易日上漲的趨勢。」

今年年底也可能為史指創造更好的2023年。他們寫道：「從歷史上看，1月回報率在下跌一年後的表現優於1950年以來平均1月每月回報率，平均值為1.0%，中值為1.5%。」「在下跌一年之後，史指在接下來一年有79%的時間收於其200日移動均線之上，而下跌的年份只有21%的時間收於200日移動均線以上。」

自11月3日觸及收盤低點以來，史指已上漲超過6%，但高盛的馬里歐提(Cecilia Mariotti)並不信任這種反彈。

她指出，「風險資產的上揚可能迫使部位反轉並引發軋空。」「雖然我們的部位指標反彈，但很難相信已經經歷『真正的』谷底。短暫的熊市紓壓式反彈可能驅動股票大量反轉，但我們相信需要宏觀面的更佳動力，以維持橫跨風險資產和任何部位和信心的反彈。」