日本黑鮪魚批發價漲三成 買家擔心今年過年恐吃不到

日本今年12月至今進貨到豐洲市場的黑鮪魚數量比去年同期銳減近五成，導致平均批發價格已上漲約三成。 歐新社

現在正值黑鮪魚的當令季節，但日本 的黑鮪魚價格卻持續飆漲，讓買家開始擔心接下來的新年假期可能吃不到黑鮪魚。

日本時事通信社報導，在12月1日至9日間，東京豐洲批發市場進貨的國產野生黑鮪魚數量約為220條，比去年同期銳減近50%。這已導致同一期間的黑鮪魚平均批發價格約為每公斤8,000日圓，比去年同期上漲約30%。

不僅如此，養殖的黑鮪魚和較平價的短鮪魚今年進貨數量比去年減少，有些漁夫在最近接近年底需求高峰期間選擇不去捕魚，也被認為是導致黑鮪魚價格飆漲的原因。

一名豐洲市場的消息人士表示，如果鮪魚供應繼續這樣短缺下去，民眾今年過年將可能沒有鮪魚可吃。

此外，另一項日本冬季佳餚鮭魚卵的價格也持續高漲。豐洲市場這個月的醃漬 鮭魚卵批發價格已達到每公斤約9,000日圓，幾乎和一年前創下的歷來最高價格一樣高。這主要是因為今年俄羅斯 的鮭魚捕獲狀況不佳，導致去年大量進貨到日本的俄國鮭魚卵今年數量大減。同樣來自俄羅斯的冷凍帝王蟹價格也持續高昂。

一名豐洲市場的主管表示：「我很擔心消費者會不會逐漸不願意購買（昂貴的）水產品。」