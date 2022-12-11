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全球最大對沖基金橋水唱多中國資產 稱國際資本將回流

記者葉文義／即時報導
全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)看好「中國資產」。(路透)
全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)看好「中國資產」。(路透)

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）看好「中國資產」，認為儘管目前有些反彈，但中國股票市場的估值非常合理，很具有吸引力；短期和長期債券方面，也是看多。

對於投資中國資產，橋水中國總經理、美國橋水投資公司（簡稱橋水基金）合夥人孫悅近日表示，短期來看，「市場已經下跌以後，通常會認為市場風險很高，但我們看法是，現在是風險最低的時候，因為再往下走的空間將十分有限。當前，無論是政策走向，經濟走勢，經濟流向，都在改善。」

中國基金業協會資訊顯示，2016年，橋水（中國）投資管理有限公司成立， 2021年橋水中國管理的規模已達人民幣100億元以上，成為大陸首家管理規模突破人民幣百億的外資獨資私募，同時是大陸最大的外資私募管理人。

澎湃新聞報導，孫悅近日指出，隨著疫情防控措施進一步優化，中國經濟可能進入先下再上的過程，明年下半年經濟復甦將比較顯性。目前長期利率還偏高，還是有些政策空間。「不過，大宗商品是全球定價的資產，隨著海外的需求下跌和全球經濟衰退，一些對經濟增長比較敏感的商品，如能源、工業金屬，則是看空。」

長期而言，孫悅對中國經濟形勢依然比較樂觀。「驅動經濟的幾大因素，比如說經濟週期與長期債務週期，中國均好於其他國家。」此外，孫悅還認為，由於經濟衰退，海外風險資產不被看好，同時海外政治的極端化將令國際資本回流中國。

孫悅還透露，橋水中國在中國國內的資產，主要投向股票、債券、大宗商品。股票上，橋水中國按照指數的比率投向滬市300、中證500，直接投股票或者國際期貨，但不會去配置ETF。債券方面只有國債和國債有關的衍生品，沒有任何公司債、信用債。大陸國內大宗商品則是一攬子風險分散化的商品，1／4投在黃金，1／4能源，1／4農業，1／4是金屬。

股票 投資 債券

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