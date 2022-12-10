避險基金誠徵石油交易員 簽約成功最高可領1.5億獎金

根據獵頭公司Proco Commodities，能源市場的招聘人數比去年大增15%，此時公司都希望利用劇烈的油價波動大賺一筆。路透

避險基金業者正開出高額獎金，只要有心臟夠強、能忍受原油市場劇烈波動的石油 交易員成功簽約，馬上發放數百萬美元簽約獎金。

在今年，一家運用多種策略的避險基金公司與一名石油交易員簽約後，立刻發出500萬美元簽約獎金給他。這類公司開出100萬至500萬美元簽約獎金的情況愈來愈常見，且在特殊情況下還會開出更高額的獎金。

根據獵頭公司Proco Commodities，能源市場的招聘人數比去年大增15%，此時公司都希望利用劇烈的油價 波動大賺一筆。隨著年關將近，交易活動大增正為交易員帶來更高額的獎金。

薪酬激增是大宗商品避險基金東山再起的最新跡象。在過去幾年，這些基金公司紛紛倒閉，受國際油價大跌和全球轉向乾淨能源拖累。但俄羅斯入侵烏克蘭 和全球經濟趨緩疑慮在今年導致油市劇烈波動，反而為石油交易員創造可觀的獲利機會。

Proco Commodities主任葛雷戈里說：「油市現在超級火熱，事態的發展方式真的耐人尋味。」他說，油市的波動性創造出更多交易員的需求，即市場急尋可承擔石油風險的交易員，尤其此時股市和固定收益市場表現落後。

獵頭公司表示，避險基金業者從獲利中撥出約20%至30%當做獎金，幾乎是大宗商品交易商一般提供的兩倍。

徵才部門表示，公司不僅砸重金招募頂尖人士，也注重留住人才。紐約獵頭顧問公司Commodity Talent招募部門執行董事史坦說：「隨著年底假期逼近，部門主管和人資經理正考慮增加人手，透過裁汰表現欠佳者來提升員工素質，也擔心最優秀的員工是否跳槽。」