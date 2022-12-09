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反攻不遠了？全球基金業者預期 明年股市漲幅達兩位數

編譯王巧文／綜合外電
市場樂觀預期通膨已觸頂，且美國聯準會（Fed）貨幣政策立場可能很快開始轉「鴿」，彭博最新調查顯示，71%的基金經理人及策略師預期，2023年股市將會上漲，且漲幅上看兩位數。 路透
市場樂觀預期通膨已觸頂，且美國聯準會（Fed）貨幣政策立場可能很快開始轉「鴿」，彭博最新調查顯示，71%的基金經理人及策略師預期，2023年股市將會上漲，且漲幅上看兩位數。 路透

根據彭博最新訪調，一些全球最大投資機構預期，明年股票市場有望出現兩位數漲幅，在全球股市遭遇2008年以來最大跌幅後，這將為投資人帶來一些安慰。

彭博針對134家基金業者的訪調結果顯示，隨著市場樂觀預期通膨已觸頂，且美國聯準會（Fed）貨幣政策立場可能很快開始轉「鴿」，71%的基金經理人及策略師預計，2023年股市將會上漲，且平均預估漲幅為10%，僅19%認為會走跌。

彭博11月29日至12月7日進行這項訪調，受訪對象包括貝萊德（BlackRock）、高盛資產管理公司和鋒裕匯理投信（Amundi）等大型投資機構。

然而，在明年股市崩跌風險方面，48%的受訪者擔心股市走向可能因通膨頑固地居高不下而脫軌，另有45%擔心經濟陷入嚴重衰退，使這兩項因素成為股市未來一年的最大隱憂。股市也可能在明年初觸及新低，許多人認為下半年將重拾漲勢。

瑞典最大基金管理公司Swedbank Robur投資長Pia Haak說：「儘管我們可能面臨經濟衰退和獲利下滑，但這些風險已經在今年消化了一部分，進入2023年，我們將擁有更佳的能見度，而這有望幫助市場。」

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