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「胡蘿蔔和棍棒」 分析師試解開美國勞動市場這謎團

編譯湯淑君／綜合外電
美國55歲以上勞工的勞動參與率依然低於疫前水準，給聯準會（Fed）帶來令人頭痛的問題。路透
美國55歲以上勞工的勞動參與率依然低於疫前水準，給聯準會（Fed）帶來令人頭痛的問題。路透

美國聯準會（Fed）此刻面臨的眾多挑戰之一，是勞動參與率仍低於疫前水準。這問題攸關Fed利率決策，因為愈少勞工加入就業市場，工資就愈可能居高不下，Fed就愈難把通膨壓下來。

然而，再深入分析就業數據，就會察覺美國25歲至54歲勞工的勞動參與率其實已經復甦，只是55歲以上的勞參率依然低於疫前水準。

財經網站MarketWatch報導，Counterpoint首席策略師Dhaval Joshi指出，放眼全球，多數工業國並未遭遇這個問題，德國、法國、日本50歲以上勞工的勞參率其實是升高的，那麼，美國和英國較年長勞工為何退出勞動力？

Joshi舉出兩個理由解說：胡蘿蔔和棍棒。

先談胡蘿蔔。財富增加得愈多，年長勞動力就愈缺。新冠疫情爆發後不久，多虧財政和貨幣決策當局迅速祭出紓困和刺激措施，股市行情很快就開始從谷底強彈並且扶搖直上。美國人和英國人由於投入股市的比率高於其他國家，所以也受益良多。相較下，德國和法國家庭持有金融資產的比率較低，而日本因為債券殖利率已盪到零利率下限，所以一般家庭也得到的助力也很有限。

再看棍棒。疫情衝擊下，美、英兩國的染疫住院率堪稱先進國家中最高的，而新冠病毒顯然對老年人口的殺傷力最大。

年長勞工離開就業市場的問題不易解決，即使金融市場提供的財富效應減退且疫情降溫亦然，因為這些勞工屆齡退休的人數有增而無減。

這問題值得投資人關注，因為會影響到投資展望。Fed和英國央行（BoE）的「鷹姿」不得不保持更長一段時間，也就是把利率「升得更高、升得更久」。

Joshi建議，增持法國10年期公債、相對減持美債。他預料，Fed勢必得進一步收緊貨幣政策，藉影響企業銷售和獲利來減少勞動力需求。由此推斷，美股會持續承受壓力至少到2023年上半年結束為止，「之後將會浮現買進良機」。

勞工 殖利率 就業

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