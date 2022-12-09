三星手機家電部門進入緊急模式 將縮衣節食度日

三星電子負責電視、智慧手機及家電等產品的裝置服務（DX）部門，已進入緊急模式，將大幅縮減海外差旅與行銷活動等各項開支。(路透)

在外部不確定性提高之際，南韓三星 電子負責電視、智慧手機及家電等產品的裝置服務（DX）部門，已進入緊急模式，將大幅縮減海外差旅與行銷活動等各項開支，其他多項支出也將砍半，但仍將維持對未來成長的投資 。消息人士透露，三星電子下周將召開全公司的全球策略會議，討論如何安度當前艱困的環境。

BusinessKorea報導，三星電子7日已在內部網路公告，轉向緊急管理制度，DX部門立刻推出縮減成本計畫，包括縮減營運支出、以及拉斯維加斯消費電子展（CES）等海外商展開支，並且打算大砍差旅支出一半，以視訊會議取代，也建議在擬定管理計畫與策略時，減少向市調機構或顧問公司購買數據資料。

三星電子形容，在高利率、高匯率、供應鏈干擾、消費者市場萎縮下，當前的經濟情勢為「前所未見的危機」，因而進入緊急模式營運，主管擔心若未採取特別措施，不斷擴大的財務成本和庫存會傷害該公司的未來投資引擎。三星主管透露：「我們正為電視和家電銷售銳減所苦，我們現在幾乎沒辦法預期銷售會迅速復甦。」

韓聯社引述業界消息人士的話指出，三星電子下周將召開全公司的全球策略會議，將是三星實質領導人李在鎔10月升任執行董事長以來的首場策略會議。

DX部門將在15、16日召開，而掌理晶片 事業的裝置解決方案部門將在22日前後開會。主管群將討論如何安度當前挑戰日增的環境。

不過，三星電子預料將維持對未來成長引擎的投資，包括批准以170億美元在德州泰勒市新建晶圓廠，其他待討論議題包括提振系統晶片與晶圓代工事業長期競爭力的計畫。

三星電子的經營環境每天都在惡化，通膨與地緣政治危機已導致其智慧手機、電視及家電市場急凍，DX部門今年1~9月營業利益比去年同期銳減20.4%至11.9兆韓元，存貨金額年比更擴增三倍多至27.1兆韓元。市調機構預測，明年的市場將更惡化。金融資訊業者FnGuide的數據顯示，三星電子明年的營業利益預估將比今年下滑約29%至33.38兆韓元。

三星電子今年1~9月的累計財務支出則年增137.5%至約14.27兆韓元，這些支出包括衍生性金融商品的損失、匯損以及利率支出，不利三星電子的現金流。