美要求上市公司披露加密幣風險部位 歐要打擊逃稅

美國證管會（SEC）發布新指引，要求上市公司須詳細說明對陷入困境加密貨幣實體的風險部位。(路透)

在加密貨幣 交易平台FTX及其關聯實體倒閉後，美國證管會（SEC）發布新指引，要求上市公司須詳細說明對陷入困境加密貨幣實體的風險部位。歐盟 當局也已制定廣泛規則，最新行動為追查潛在的逃稅與稅務詐欺行為。

SEC在8日於網站發布的通告指出，針對近來加密貨幣實體破產 可能對企業業務造成的直接或間接影響，上市公司可能有披露義務，公告也提供SEC幕僚可能對某些公司提出的問題清單範例，其中一些問題聚焦於已聲請破產、面臨大量贖回或暫停提領的加密貨幣市場參與者，對上市公司造成的交易對手風險。

例如，其中一個問題說：「我們注意到，貴司擁有或已經發行了加密貨幣資產，以及／或代表第三方持有加密貨幣資產，請說明這些加密貨幣資產是否為貴司或關聯實體方的任何貸款、保證金、再抵押或其他類似活動擔保品。」

根據這項指引，企業必須評估加密貨幣資產市場發展的一般風險，並審視自己是否有交易對手方的風險部位，且應考量一家企業的流動性、取得融資能力、法規與監管等風險。

SEC在這份公告中，並未具體指涉特定企業，該機構幕僚預期，收到這份調查的企業約有數十家。SEC企圖蒐集資訊，正值監管當局趕忙想了解FTX上月突然垮台的具體衝擊。FTX聲請破產後，揭露一連串債權人，而許多債權人都未公開揭露相關資訊。

目前美國許多上市公司都未投資加密貨幣，或投資額很低，但一些公司已是專門為加密貨幣資產打造事業、或調整事業對準加密貨幣發展，包括交易平台Coinbase，比特幣挖礦業者Marathon數位控股公司、以及聚焦成為加密貨幣銀行的Silvergate資本公司。

另一方面，歐盟也將打擊加密貨幣市場中的逃稅行為。歐盟執委會希望要求加密貨幣平台回報歐盟客戶的交易，這些規則可能涵蓋一些非同質性代幣（NFT）的交易。這項計畫預料將提高幣安（Binance）等加密貨幣服務供應商的法遵負擔。

這項提案須取得代表歐洲議會和歐洲理事會的批准，可能從2026年開始生效。歐洲官員今年夏季已針對這些規範達成共識，規定供應商提供服務的方式。