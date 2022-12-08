油價連5跌 全球經濟放緩令人憂心燃料需求 金價小漲

油價周四（8日）震盪收跌，盤中一度受到大型輸油管線Keystone因洩漏事故而關閉的激勵走高，但投資人鑒於全球經濟成長放緩，對燃料需求仍感到憂心。(美聯社)

國際油價 周四（8日）連續第五個交易日收跌，盤中一度受到大型輸油管線Keystone因洩漏事故而關閉的激勵走高，但投資 人鑒於全球經濟成長放緩，對燃料需求仍感到憂心，且市場預期Keystone料將很快恢復運作，導致油價震盪收跌。

油價創一年新低 盤中劇烈波動

布蘭特原油2月期貨下跌1.02美元，或1.3%，報每桶76.15美元。紐約西德州原油1月期貨下跌0.55美元，或0.8%，報每桶71.46美元，創去年12月以來的最低水準。

紐約原油盤中一度大漲4.8%，主要是受到輸油管線Keystone因漏油而關閉的提振。

Oanda資深市場分析師Ed Moya表示：「油市疲軟，Keystone關閉的消息給油價帶來的提振未能持久，因為一些能源交易員預計中斷是暫時的。」

加拿大TC Engergy此前表示，在原油洩漏到堪薩斯州的一條小河裡後，Keystone管道暫停運作。該管道輸送量為每日62.2萬桶，是將加拿大重質原油從亞伯達省運往美國中西部和墨西哥灣沿岸的主要管線。

儘管該公司尚未宣布管道何時恢復運作，但市場情緒卻發生了轉變。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「我們又開始關注需求前景了。」

能源市場被經濟放緩的擔憂所拖累，燃料需求料將減弱。

雖然上周美國原油庫存下降，但汽油和餾分油庫存大增，加深投資人對需求放緩的擔憂。

金價 因美元走弱而上揚

國際金價周四小幅上揚，因美元貶值，如今投資人緊盯美國即將公布的關鍵通膨，為美國聯準會（Fed）下周召開的決策會議做準備。

現貨金價小漲0.2%，報每英兩1,789.14美元，紐約黃金期貨也上漲0.2%，報每英兩1,801.50美元。

美元指數下跌0.3%，使以美元計價的黃金，對其他貨幣持有者來說更便宜。

Kitco Metals公司的資深分析師Jim Wyckoff指出：「我們在等待一些新的基本面消息。在下周Fed召開決策會議之前，金價可能會處於波動和盤整的交易狀態。」