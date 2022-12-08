利空反成利多 史指中止連跌

美股上漲，史坦普500指數中止10月以來最長的連跌紀錄。(美聯社)

美股上漲，史坦普500指數 中止10月以來最長的連跌紀錄，華爾街評估了未來經濟衰退的可能性。

史指上漲29.59點或0.75%收3963.51點。道瓊工業平均指數上漲183.56 點或0.55%收3萬3781.48點。那斯達克綜合指數上漲123.45點或1.13%收1萬1082點。

雖然8日上漲，但股指本周仍將下跌。道指至今下跌1.88%，史指和那指分別下跌2.66%和3.31%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「過去幾天我們遭遇了強勁的拋售，即使是溫和反彈的基礎也沒有太多。」他指的是市場的可能催化劑，像是初次申請失業金中的持續申領數。

數據顯示，初請失業金人數略有上升。持續申領人數達到2月以來的最高水平，這是經濟向正確方向的輕微轉變，可能進一步助長勞動市場需要突破才能讓Fed成功抑制通膨的說法。

克羅斯比說，「我們再次回到壞消息就是好消息的階段。」

在今年的拋售中苦苦掙扎的半導體和科技股在8日交易中也有所上漲，輝達和亞馬遜分別上漲6.51%和2.14%。動視暴雪下跌1.54%，因為FTC起訴阻止微軟收購它。GameStop公布財報後上漲11.37%。

FTC宣布，正在提起訴訟，以阻止微軟收購動視暴雪。微軟在1月同意以每股95元的價格收購這家電子遊戲公司，但華爾街一直對這筆交易持懷疑態度。動視的股價一直遠低於發行價，代表許多投資人預計反壟斷監管機構會提出挑戰。

投資人的注意力仍然集中在下周的Fed政策會議上，市場普遍預計Fed將升息2碼(50個基點)。與前4次升息相比升幅較小，但在Fed試圖抑制飆升的物價之際，可能對緩解經濟衰退的擔憂作用不大。

下周公布的11月消費者物價指數(CPI)以及定於9日公布的生產者物價指數(PPI)也應該會更清楚地說明通膨方向。

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，在近期債券殖利率 出現波動後，投資人正在尋求穩定，「市場仍在試圖決定是想要更高還是更低的利率，但現在它可能只想要『穩定』的利率。」他在給客戶的報告中寫道，「每個交易日大多數指標都顯示債券嚴重超買，因此短期內可能會出現利率回升。觀察股市在這種情況下的反應將很有趣。」

隨著股市上漲，殖利率同步飆升，10年期美國國債殖利率上漲9個基點至3.498%。2年期美國國債殖利率上漲6個基點至4.32%。

克林斯基補充說，股市8日反彈並不罕見，尤其是在最近的拋售之後和更多通膨數據之前，「話雖如此，如果漲過頭，我們也會感到驚訝，並預計3985-4000點將限制今天的進一步上漲。」

Ned Davis Research表示正在增加其股票 部位。該公司現在建議將5%的配置從現金轉移到股票，使其整體分配達到55%的股票、35%的債券和10%的現金。

該公司首席美國策略師克里索德(Ed Clissold)表示，這是評估了10月短期技術面提升，以及中期和長期廣度指標並未證實新牛市後的決定。 他說，顯示已有改進的單月模型也是決定的一部分。

但他表示，該公司仍建議保持低於美國資產配置模式的64.2%股票部位。決定不匹配該模式的原因是，除了對經濟的更廣泛擔憂之外，缺乏中期和長期指標對牛市的確認。

這種模式是2021年12月以來最高的股票部位。

擁有Calvin Klein和Tommy Hilfiger等品牌的時尚公司PVH是瑞銀的首選。瑞銀表示，在負責分析的40支股票中，它是明年獲利最有可能超出預期的股票之一。分析師索爾(Jay Sole)重申買入評級，目標價為100元，比7日收盤價高出37.3%。

推動樂觀情緒的是一項轉變商業模式的新計畫。在瑞銀發布評級後，該股上漲4.01%。

索爾在給客戶的報告中指出，「PVH的新管理團隊只是對一家在某些領域落後同行的公司進行現代化改造。」