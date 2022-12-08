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看衰特斯拉的「空軍」今年狂賺上百億美元

編譯林聰毅／綜合外電
隨著特斯拉股價重挫，放空該公司股價的投資人今年大賺115億美元。(路透)
隨著特斯拉股價重挫，放空該公司股價的投資人今年大賺115億美元。(路透)

特斯拉執行長馬斯克來說，除了7日一度喪失世界首富的頭銜外，還有一個壞消息—他最痛恨的看衰該公司股票的「空軍」，今年從特斯拉股價暴跌中狂賺上百億美元。

根據華爾街分析公司S3 Partners，做空特斯拉股票的投資人今年迄今已獲利115億美元，因為同一期間特斯拉的股價遭到腰斬（跌了50.59%）。換言之，今年在特斯拉空頭部位投資的196億美元，獲得高達近60%報酬率。

相較於「空軍」在2021年的表現，這是180度的大轉變。去年特斯拉股價上漲50%，押注該股的空頭部位總計損失103億美元。「空軍」在2020年的損失更多達407億美元，當時特斯拉的股價飆漲了743%。

S3常務董事杜沙尼沃斯基（Ihor Dusaniwsky） 表示：「自2021年11月4日創下每股409.97美元的前波高點以來，特斯拉的空頭部位增加了163億美元。他說，平均空頭餘額為206億美元，報酬率高達79%。

特斯拉一直受到許多人質疑，他們懷疑的理由包括：購車者是否願意從燃油車轉向電動車、特斯拉能否經得起老牌車廠的電動車競爭，以及該公司能否賺錢。此外，直到幾年前，特斯拉的獲利還不是來自銷售汽車，而是來自賣給其他汽車製造商的監管信用（regulatory credit），以便這些車廠遵守政府的碳排放規定。

這些疑慮使特斯拉成為市場上被做空最多的股票之一。今年該公司的空頭部位排名第二，僅次於蘋果公司的170億美元。 但根據S3的數據，蘋果股價今年下跌逾20%，但押空該股的「空軍」只賺了37億美元。

任何執行長都不喜歡做空他們股票的投資人，但馬斯克似乎特別惱怒看衰特斯拉的空軍。馬斯克暗示批評特斯拉的華爾街人士正在放空該公司的股票，他並在股票表現良好時對這些空軍冷嘲熱諷。

但放空只是馬斯克今年要處理的眾多問題之一。他的淨資產已蒸發近1,000億美元，一度將世界首富的寶座拱手讓給LVMH執行長阿諾德及其家族。

在前幾年銷量攀升和獲利迭創紀錄後，特斯拉近來受到供應鏈問題和中國大陸防疫封控相關的停工打擊，導致其汽車銷量和獲利罕見下滑。該公司還承認今年無法達成銷售成長50%的目標，曾經漲得飛天飛地的股價持續反轉走下坡。

還有人擔心馬斯克會因為收購推特而分心，在他接掌這家社群媒體後不久，廣告商開始逃離該網站，馬斯克也承認推特的營收正在大幅下降。

特斯拉 馬斯克 股票

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