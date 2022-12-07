LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LADbible報導，SpaceX、特斯拉 電動車與推特公司執行長馬斯克 8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（Bernard Arnault）。儘管馬斯克很快就重新登頂，但阿諾德締造了一個相當出色的紀錄：9年來首位並非來自科技巨擘的世界首富。

根據報導，身為LVMH集團總裁兼執行長的阿諾德及家族以1847億美元的個人財富登上富比世 （Forbes）即時億萬富豪榜第一名，但馬斯克不久之後就以1858億美元的個人財富再度躍升回到首位。

截至美東時間7日晚間10時30分，馬斯克仍以1854億美元的淨資產排名第一，阿諾德及家族也以1847億美元排在第二，兩者相差僅7億美元。亞洲首富、印度礦業大亨阿達尼（Gautam Adani）則以1348億美元居於全球第三。

LADbible指出，雖然阿諾德登上首富寶座的時間並不長，卻標誌著9年來首度出現非大型科技企業出身的人有幸成為世界首富。

據報導，前一次是在2013年，由墨西哥的電信公司「美洲電信」（América Móvil）與全球性企業集團「卡爾索集團」（Grupo Carso）的創辦人史林（Carlos Slim）榮登世界首富。紀錄顯示，史林及家族是2010至2013年的世界首富，隔年換成微軟創辦人蓋茲再度掄元，2018年由亞馬遜創辦人貝佐斯登頂，馬斯克則於2021年9月27日起取而代之。