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美元走貶、憂美陷衰疑慮 解封題材激勵人民幣匯率

編譯葉亭均／綜合外電
美元7日走貶，人們擔心利率上升可能將美國經濟推向衰退。（路透）
美元7日走貶，人們擔心利率上升可能將美國經濟推向衰退。（路透）

美元7日走貶，人們擔心利率上升可能將美國經濟推向衰退，另外，中國放鬆新冠限制措施，提振了人民幣匯率。

美元指數下滑0.39%至105.17。

美元兌日圓7日貶值0.28%至136.63日圓。

歐元兌美元升值0.3%，報1.0507美元。由於有跡象顯示歐洲的經濟衰退可能沒有之前擔心的那麼嚴重，歐元最近上漲。

秘魯索爾下跌，秘魯國會在周三的審判中投票彈劾總統Pedro Castillo。觸及盤中低點時，索爾兌美元貶值超過2%。

一些投資人一直預期美國聯準會將很快放緩升息步調，但最近美國就業、服務業和製造業數據優於預期，讓投資人對政策前景更加不確定。聯準會將在13、14召開利率決策會議。

一些美國銀行高層主管正在為明年美國經濟惡化做準備。其中，美銀執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，該銀行的研究顯示，2023年上半年經濟將溫和萎縮。

OANDA的Edward Moya表示：「一種觀點認為，對經濟衰退的擔憂將促使聯準會暫停行動，這就是為什麼美元在下跌。利率急升是過去一年美元走強的主要動力。」

美元兌加幣持平。此前，加拿大央行宣布升息2碼，指標隔夜利率攀抵4.25%，達到近15年來最高，並暗示這輪創紀錄的緊縮行動已接近尾聲。

人民幣攀升，中國國務院聯防聯控機制周三發布關於「進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，允許輕症和無症狀感染者居家隔離。

這是迄今為止最有力的跡象，顯示中國準備與新冠病毒共存，儘管分析人士稱，完全重新開放經濟的道路將是漫長而崎嶇的。

美元兌離岸人民幣尾盤貶值0.3%。

利率 聯準會 投資

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