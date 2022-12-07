由盛而衰，Beyond Meat怎麼了？

Beyond Meat內憂外患不絕，前景堪憂。（路透）

一系列問題阻礙了曾是華爾街寵兒的Beyond Meat發展，其頂級產品已成植物漢堡的代名詞。

銷售額一直在下降，第3季較去年同期下降了22.5%，自8月以來，該公司已裁掉超過20%的全球員工。在2019年極其成功的上市後，Beyond Meat失去投資 人的青睞。今年至今，該股下跌約77%。

一些問題可歸咎於整體的產業挑戰。在雜貨店，消費者對植物性肉類的興趣已經減弱，因為面對通貨膨脹，消費者專注於購買負擔得起的基本商品。

與此同時，餐廳客流量正在下降。餘錢不足的客戶正在減少外出就餐，這使得Beyond的餐飲服務業務更加脆弱。 隨著經濟衰退的臨近，Beyond絕非唯一一家裁員的公司。

但Beyond面臨著一些獨特的挑戰。

該公司最高管理層的3名成員最近先後走人，據稱其中一人咬了某人的鼻子。《洛杉磯時報》最近的一篇報導質疑Beyond Meat賓州廠的衛生狀況，不過該公司堅持工廠的清潔度，稱其「食品安全協議高於產業和監管標準」。

此外，與麥當勞 原本看好的合作夥伴關係在美國停滯不前。激烈的競爭正在壓縮銷售，包括冷凍的植物性雞肉，這個類別雖在成長，而冷藏的植物性肉類銷售卻步履蹣跚。

該公司的目標是關注現金流和獲利能力而不是成長，並在其餐廳和行銷計畫等方面更具戰略意義。

Beyond Meat發言人表示，「雖然目前我們的業務和類別面臨不利因素，但仍然相信我們有能力實現我們全球品牌預期的長期成長和影響力。」

金融服務公司BTIG餐廳分析師 薩利赫(Peter Saleh)說，「它們面臨著一項艱鉅的任務。」他補充說，明年將是「努力使財務狀況達到可以維持生計的程度」。

●植物性漢堡何在？

去年，Beyond Meat宣布與麥當勞建立戰略合作夥伴關係，包括與這家漢堡連鎖店合作開發植物性漢堡McPlant。之後McPlant就被永久列入一些歐洲市場的麥當勞菜單中。

在美國，麥當勞在某些分店試賣這種漢堡。 但還沒有將其列入正式菜單，目前也不清楚是否或何時會發生。

沙利赫說：「我不認為這完全不可能，但我不確定這是否會成為Beyond的救命稻草。」

Beyond也失去了Dunkin’的合作機會。這家咖啡連鎖店於2019年在全美熱情推出Beyond香腸早餐三明治，但去年停止與Beyond的合作。

Beyond仍與許多餐廳有合作關係，但其中許多是限時試賣。

Beyond CEO布朗(Ethan Brown)在11月討論第3季業績的分析師電話會議上表示，「在過去12個月裡，我們對9種不同產品的永久菜單發布進行了25次試驗。」

他將這些發布定位為長期投資，聲稱它們不會在短期內產生大量銷售，但最終應該會有所回報。但是，餐飲服務諮詢公司Technomic負責人芬納(Kathryn Fenner)指出，獲得永久菜單位置可能具有挑戰性。

她表示，「即使它們每天賣出30到40個植物性漢堡，與傳統真肉產品相比，這仍然相形見絀。」 她指出，如今，將限時優惠永久化是一項艱難的任務，因為業者一直在精簡菜單。

與此同時，漢堡王繼續在全國銷售Impossible華堡。Impossible foods發言人蘇爾普利齊歐(Keely Sulprizio)說：「我們還沒經歷過Beyond Meat和該領域其他品牌所報導的情況。」Impossible是私營企業，不需公開分享其銷售數據。

在雜貨店，Beyond也面臨著激烈的競爭。

●競爭白熱化

Beyond過去曾接受挑戰。但現在，競爭對手正在衝擊它的獲利。

布朗在11月的分析師電話會議上表示：「我們認為，植物性肉類之間的良性競爭是一件好事，因為它為該類別帶來行銷投資。」

他說，「然而，在當前環境下，我們未見這種好處。」「相反地，更多公司正在追求相同或更少的消費者。」他認為Beyond是冷藏植物肉的領導者，預計未來一些品牌會撤退或整合。

的確，如今植物性肉類市場變小了。根據IRI的數據，截至11月6日的過去一年，肉類替代品的零售額下降約12%。植物性絞肉下降約19%，肉餅下降30%。

但冷凍雞肉替代品正在成長。雞柳和雞排的銷售額成長約16%，而雞塊的銷售額成長近28%。

布朗在電話會議上表示，「冷凍植物性雞肉是所有植物性肉類中最大的單一類別，並繼續以兩位數的速度成長。」「所以我們很高興能擴大其他雞肉產品的市場。」

Beyond Meat於2014年在零售店推出植物性雞柳條，但在2019年撤下該產品。它於2021年在商店推出重組版本Beyond雞柳，並自那時起建立了植物性雞肉產品組合。

但在Beyond產品退出市場的那幾年裡，市場新人蜂擁而至。

Nuggs是由新創公司Simulate生產的植物性雞塊，過去幾年憑藉其大膽的包裝在網上引起轟動，並一直在零售領域擴張。

另一家以植物性肉品為主的雞肉公司Daring於2020年在美國推出其產品。Daring的雞肉替代品去年在全食超市上市。Impossible和其他傳統品牌也有產品。

薩利赫說，「植物性雞肉是個很好的成長產品。」「我本來預期Beyond在此有優異表現。」