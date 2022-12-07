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衰退+殖利率跌 史指連5日下跌

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衰退+殖利率跌 史指連5日下跌

記者張大仁／即時報導
史坦普500指數連續第5個交易日下跌，因交易員評估經濟衰退以及Fed升息周期長於預期的可能性。路透
史坦普500指數連續第5個交易日下跌，因交易員評估經濟衰退以及Fed升息周期長於預期的可能性。路透

史坦普500指數連續第5個交易日下跌，因交易員評估經濟衰退以及Fed升息周期長於預期的可能性。

史指下跌7.34點或0.19%收3933.92點。道瓊工業平均指數小漲1.58點，大致持平於3萬3597.92點。那斯達克綜合指數下跌56.34點或0.51%收1萬958.55點。

債券殖利率也下跌，10年期國債殖利率下跌近10個基點至3.419%。

股指在震盪交易中漲跌起伏不定，史指盤中最高上漲0.41%，最低下跌0.47%。

Carson Group首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「在自10月低點大幅反彈後，市場開始上下波動並找到喘息的機會。」他預計市場將沿續這種趨勢，直到投資人從Fed 12 月的政策會議和11月消費者物價指數(CPI)報告中獲得更多清晰度。

市場普遍預計Fed下周將升息2碼(50個基點)。 雖然與前4次升息相比，這次升息幅度較小，但人們對Fed能否在成功抑制通膨的同時實現所謂的軟著陸感到擔憂。

最近幾天，對2023年經濟衰退的擔憂嚇壞了一些投資人。

富國銀行策略師伊克伯爾(Azhar Iqbal)在給客戶的報告中寫道，「總而言之，財務指標顯示經濟衰退即將來臨。」「在過去幾個商業周期中，史指在衰退之前達到頂峰，平均提前4個月。」

投資人等待本周更多的經濟數據，以了解對Fed的預期。8日將公布初請失業金人數；11月生產者物價指數(PPI)和12月的初步消費者信心數據定於9日公布。

美股本周可望出現下跌，道指至今下跌2.42%。史指和那指分別下跌3.38%和4.39%。

Jefferies表示，最近幾周裁員或降低工作力的消息衝擊了科技業，但某些產業顯然會感受到更多的痛苦。

分析師席爾(Brent Thill)在給客戶的報告中寫道，在這波跌勢中受影響最大的領域包括房產技術和線上汽車股。其中包括上個月裁員8%的Carvana和Redfin等公司。隨著企業應對經濟放緩，廣告業務也出現大幅下滑。

他寫道：「我們專有的職位列表顯示，隨著裁員加速直到年底，我們納入研究個股的職位空缺有所減少。」

科技業裁員是對疫情期間過度招聘的回應，隨著消費者疲軟和經濟低迷，許多科技領頭羊現在面臨著低於預期的成長。

在Jefferies的報告中，一份專有數據顯示，自2022年初以來，微軟的活躍職位列表下降了85%。與此同時，Snap的職位列表下降了84%。

摩根史坦利投資管理資深投資組合經理史利蒙(Andrew Slimmon)表示，如果下周出爐的經濟數據在年底乃至2023年開啟反彈行情，不要感到驚訝。

數據發布的關鍵時期從9日的PPI開始，隨後是11月的消費者物價指數(CPI)和Fed下周可能再次升息。

他說，「上次發布這些數據時，都導致股市反彈，因為通膨數據更好。」

與許多投資人一樣，基於殖利率曲線倒掛，史利蒙預計未來會出現低迷，但並不像許多人在第1季預測的那樣預計會出現「獲利大幅崩潰」或經濟低迷。這在某種程度上是由於最近幾年經濟衰退臨近，許多消費者增加了儲蓄。

德意志銀行表示，由於營收優於預期，尤其是在北美，預計Lululemon在8日公布其第3季財務業績時將超過預期。

分析師卡伯恩(Gabriella Carbone)在報告中表示：「Lululemon的客戶群仍然相對健康，我們認為雖然宏觀環境充滿挑戰，但庫存流動的改善以及新產品的推出加上會員方案，可能會帶來強勁的銷售趨勢。」

該公司還調升對第4季獲利的預期。她補充說：「預計該公司的財測將更接近我們修訂後的預測，且在模擬該公司3年獲利年均複合成長率(CAGR)減速的同時，仍有上修的可能。」

投資 指數 殖利率

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