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衰退陰影籠罩 史指連跌四日

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衰退陰影籠罩 史指連跌四日

記者張大仁／即時報導
由於對經濟衰退的擔憂籠罩華爾街，美股沿續前一交易日的跌勢繼續下跌。美聯社
由於對經濟衰退的擔憂籠罩華爾街，美股沿續前一交易日的跌勢繼續下跌。美聯社

由於對經濟衰退的擔憂籠罩華爾街，美股沿續前一交易日的跌勢繼續下跌。

史坦普500指數下跌57.58或1.44%收3941.26點。那斯達克綜合指數下跌225.05點或2%收1萬1014.89點。道瓊工業平均指數下跌350.76點或1.03%收3萬3596.34點。

史指連續第4個交易日下跌，並且是8個交易日中的第7日下跌。6日的跌點讓道指的兩天跌幅超過830點。

在經濟衰退期間往往會受到影響的媒體和銀行股領跌。派拉蒙全球CEO警告第4季廣告收入下降，股價下跌6.97%。摩根史坦利因計畫裁員2%的消息而暴跌2.56%，延續該產業最近的裁員趨勢。輝達、亞馬遜和Meta Platforms等以成長為重點的科技公司也對市場構成壓力。

50 Park Investments CEO薩爾漢(Adam Sarhan)表示：「從基本面來說，本周將出現另一輪大規模裁員，這只會增加在2023年硬著陸並進入比最初預期更嚴重的衰退的可能性。」

摩根大通CEO戴蒙回應了對未來經濟低迷的擔憂，他表示，通膨將推動經濟陷入衰退。

他說，通貨膨脹及其對消費者的影響「很可能使經濟脫軌，並導致人們擔心的溫和或嚴重衰退出現」。

加上6日的跌幅，史指本周已下跌3.2%，那指下跌3.9%。

市場普遍預計Fed將在下周開會時將升息步伐放緩至2碼(0.5個百分點)，但投資人擔心，降息不足以阻止經濟在2023年陷入衰退。

Cowen越來越看好TJX Companies的全球零售生態系統，並認為其潛在市值可達1000億元，這意味著至少會從目前的918億元市值實現穩定的個位數成長。

分析師柯曼(John Kernan)將目標價調升1元至85元，較5日收盤價上漲7%。他表示，Marshalls和TJ Maxx等品牌的母公司提升了零售版圖以進一步吸引消費者，同時提高自動化程度可以降低成本。但需要注意的是，20%的運輸成本來自海運和國內貨運，預計明年運費將保持高位。

今年至今，這家折扣零售商股價上漲了4.6%。 這是因為低價零售越來越流行，而通貨膨脹對消費者造成壓力，使他們對價格更加敏感。該股的表現優於同期下跌超過17%的史指。

波音下跌3.6%，拖累道指，因為Textron贏得一份美國陸軍合約，這份製造直升機的合約未來幾年可能價值700億元。Textron上漲5.25%。

下跌3.79%的迪士尼和下跌2.37%的高盛也拉低了道指。

根據Wolfe Research的數據，等待今年重創投資組合的熊市結束的投資人，可能需要等待更久才能看到股市顯著回升至牛市趨勢。

該公司認為股票會繼續下跌，甚至比現行交易價格進一步下跌。

分析師森耶克(Chris Senyek)在報告中寫道，「目前的熊市還沒有結束；預計股價將比當前水平再下跌25%至35%。」

Cerity Partners合夥人李伯塔(Jim Lebenthal)表示，市場將在2023年初時充滿不確定性。 但預計在開年後前6周情況會更加明朗。

他預計今年下半年股市將將比上半年好轉，但須在另一次Fed會議、更多經濟數據和下一個財報季後了解更多信息，「不幸的是，我現在對此的信心程度很低。」「我需要數據來真正驗證。我認為每個人都需要數據。」

摩根大通CEO戴蒙表示，俄羅斯入侵烏克蘭凸顯出石油和天然氣對全球經濟的持續重要性，雖然各國試圖鼓勵轉向再生能源，「如果吸取烏克蘭的教訓，我們需要廉價、可靠、安全、有保障的能源，其中80%來自石油和天然氣。 而且這個數字在未來10年或20年內都會非常高。」

他表示，重點應該放在「以上皆是」的策略，在開發替代能源的同時也不放棄油氣等傳統能源。大幅削減油氣反而會真正推升碳排放，因為各國會為能源需求轉向煤炭。

CEO 投資 裁員

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