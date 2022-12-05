我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真實身分證、駕照 延至2025年執行

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

英特爾宣布準備生產4奈米 明年下半年邁向3奈米

編譯葉亭均／即時報導
英特爾副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）表示，英特爾目前正在量產7奈米晶片，並準備開始生產4奈米晶片。（路透）
英特爾副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）表示，英特爾目前正在量產7奈米晶片，並準備開始生產4奈米晶片。（路透）

領導英特爾技術開發的英特爾副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）表示，公司正在達成所有預定目標，向重新奪回半導體製造領先地位之路邁進。

凱勒赫周一（5日）在舊金山的一場記者會上表示，英特爾目前正在量產7奈米晶片，並準備開始生產4奈米晶片，並且準備好在2023年下半年向生產3奈米晶片邁進。

凱勒赫說：「我們完全走在正軌上……我們達成每季的里程碑，從這些里程碑來看，我們提前或處於正軌上。」

凱勒赫也淡化半導體業界用來比較技術能力的晶片尺寸行銷術語。她說：「7（奈米）的尺寸不重要，我們不妨稱它為『喬治』」。

雖然像是7奈米這樣的術語如今和實際世界的晶片生產較不相關，但凱勒赫承諾要恢復英特爾的昔日光采。她說，她的預算是安全的，不受公司近期的削減成本行動影響。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）一直矢言重奪半導體生產技術領導地位。他的團隊正努力彌補先進製程技術比最初計畫落後五年推出的缺憾。該公司正以前所未有的速度加快推出新技術。

如果基辛格的計畫成功，英特爾準備逆轉流失給超微、輝達等同業的市占。較良好的生產也能讓英特爾吸引晶圓代工客戶投單，基辛格希望能從台積電、三星電子等手中瓜分晶圓代工市場的業務。

凱勒赫表示，英特爾正採取比以往更加務實的做法，建立應變計畫以確保不再出現重大延遲。她說，公司也更加仰賴設備供應商的幫助，而非試圖親力親為。

凱勒赫說：「英特爾過去在不共享方面築起高牆……我們現在不需要在所有方面都領先。」她已在英特爾任職超過30年。

英特爾正試圖改善製造能力，此時該公司正苦於應付營收下滑、個人電腦需求大幅減少的窘境。在英特爾營收中，PC占了逾半的比率。該公司10月宣布裁員、減少新廠支出，明年將可節省30億美元，到2025年底一年將可省下多達100億美元。

晶片 營收 台積電

上一則

蘋果考慮將部分iPad生產移往印度 與官員接洽中

延伸閱讀

開始減支 英特爾愛爾蘭四成員工放無薪假

開始減支 英特爾愛爾蘭四成員工放無薪假
挑戰英特爾與輝達？亞馬遜推新晶片進軍高效能雲端運算

挑戰英特爾與輝達？亞馬遜推新晶片進軍高效能雲端運算
英特爾晶圓代工舵手 超車時刻將離職

英特爾晶圓代工舵手 超車時刻將離職
蘋果將下單台積美國廠

蘋果將下單台積美國廠

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

華爾街最準分析師 大摩Wilson預測2023年初美股大跌

2022-11-29 23:40

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
差39歲爺孫戀 70歲港星李龍基嫩妻洩「裸身泡澡」辣照

差39歲爺孫戀 70歲港星李龍基嫩妻洩「裸身泡澡」辣照