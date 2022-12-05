憂升息致衰退 道指跌482點

特斯拉因有關其上海廠減產報導而下跌6.37%。美聯社

由於擔心Fed可能會繼續收緊政策，直到經濟陷入衰退，美股下跌。

道瓊工業平均指數 下跌482.78點或1.4%至3萬3947.1點。史坦普500指數下跌72.86點或1.79%至3998.84點。那斯達克綜合指數下跌221.56點或1.93%收1萬1239.94點。

特斯拉因有關其上海廠減產報導而下跌6.37%，而亞馬遜和Netflix等科技股因成長擔憂分別下跌3.31%和2.44%。Salesforce宣布Slack CEO離職後下跌7.36%。

與澳門相關的賭場股票因放寬疫情限制的希望而上漲，而服裝公司VF Corp.因調降其前景而下跌11.17%。

高於預期的11月ISM服務數據進一步加劇了人們對Fed將繼續升息的擔憂，因為該指數高於《道瓊》預期並高於10月數據。

隨著股票下跌，債券殖利率 走高，指標10年期國債殖利率上漲近9個基點至3.588%。

Commonwealth Financial Network負責投資管理和研究的資深副總裁艾塞爾(Peter Essele)表示：「顯然股市也想走高，但這絕大程度取決於通膨能否得到控制。」「因此，當任何經濟數據超出預期時，往往會引發通膨擔憂，從而推高利率。」

繼Fed主席鮑爾上周發表講話後，市場普遍預計Fed本月將批准升息2碼(0.5個百分點)，較之前連續4次升息3碼(0.75百分點)有所縮減。

與此同時，鮑爾還表示，「終端利率」或Fed停止升息的轉折點可能「需要略高於」9月會議的水平。這可能意味著聯邦基金利率最終會超過5%，高於目前3.75%-4%的目標區間。

即使投資人越來越擔心好市多 (Costco)是否有能力符合之前的銷售預期，但瑞銀分析師拉塞(Michael Lasser)在給客戶的報告中表示，該零售商第1季可望表現良好，「總而言之，我們認為好市多完全有權利在這個假期及之後繼續上揚。」

他表示，好市多擁有「穩健的成長前景來支持溢價估值」，就算擔心單月銷售下滑，但第1季銷售額應該會保持穩定。11月的銷售數據顯示連續放緩，9月成長8.6%，10月成長6.7%，11月成長5.3%。

然而，好市多表示，整個11月的銷售額都有所改善，這讓拉塞相信該公司可能會成為假日購物者的贏家。他還表示，隨著一些不利因素的消退，第1季的銷售額可能會趨於穩定。估計第1季可比銷售額將成長6.9%。

但他表示，擔憂並非完全沒有根據。拉塞預計本季會員收入將成長4.3%至9.87億元，略低於預期的10.11億元。

在重申買入該股的同時，他將目標價從595元下修至580元，這仍比該股2日收盤價高出14.7%。拉塞表示，新目標價反映出一個較小的本益比，他表示，考慮到消費者進一步回撤對整個零售業的潛在影響，這是合理的。

即使如此，他說，「在目前的水平上，我們認為它的上行空間大於下行空間。」

Jefferies強調Etsy將繼續表現出色，並且仍然是該公司在電子商務和中型股中的首選。

分析師柯蘭托尼(John Colantuoni)表示，這家線上市場仍然是個有25%上漲空間的買入標的，因為在2023年至2025年期間，買家將增加9%至10%，其中更大的比率來自未飽和的國際市場。不計匯損，同期每位買家的商品銷售總額將成長3%至4%，這將有助於推動該公司實現13%的複合年增率。

他說，該公司的獲利和營收同樣出現上行空間。同時，目前的估值「具有吸引力」，使得風險回報率具有吸引力。今年以來，Etsy股價已下跌36.2%。

摩根史坦利首席美股主管威爾森(Mike Wilson)表示，現在是投資人考慮獲利回吐的時候了。

他在給客戶的報告中表示，雖然最近出現反彈，但隨著史指數接近該行最初設定的4000點至4150點的戰術目標區間，股市的風險回報可能受到限制。

他指出，「正如兩周前所建議的，為了讓這波戰術反彈能夠持續，後端利率需要回落。」「兩周來證明的確如此。然而，目前已進入我們設定的區間上限，我們建議在熊市回歸前獲利了結。」