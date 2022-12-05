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三星電子任命首位非繼承人女總裁

編譯季晶晶、林奕榮／綜合外電
李永熙將升任三星DX部門全球行銷中心總裁。三星／提供
李永熙將升任三星DX部門全球行銷中心總裁。三星／提供

南韓三星電子5日公布2023年高層人事案，其中最受矚目的是現任三星設備體驗（DX）部門全球行銷中心副總裁李永熙將升任總裁，成為三星創立以來首位非創辦家族出身的女性總裁。

韓國時報報導，在李永熙獲拔擢之前，三星集團唯一曾擔任總裁的女性是三星電子董事長李在鎔之妹、三星集團子公司新羅酒店總裁暨執行長李富真。

韓聯社報導，李永熙自2007年起效力三星，2012年晉升DX部門副總裁。她是行銷專家，之前曾在聯合利華（Unilever）與萊雅（L'Oreal）任職，加入三星後在推廣Galaxy手機的品牌和形象有功，2012年成為三星電子創立以來第二位女性副總裁。

三星最新人事案，是李在鎔10月升任董事長以來，首次對總裁層級的主管進行調動。

三星電子並表示，鑑於「嚴峻的商業環境」，決定繼續維持現有管理架構，以力求穩定，聚焦於未來發展及實際成績。

三星期望此次晉升能激勵其他才華橫溢的女性員工積極挑戰自我、攀登職涯階梯。

除了三星，南韓四大企業之一的LG集團11月發表的新人事案中，也將子公司LG生活健康飲料事業副總裁升為總裁，成為南韓四大企業中首位非繼承人出身的女總裁。

從這些人事案顯示出，在男女職場待遇嚴重不平衡的南韓，女性專業能力逐漸受到重視，但三星、LG的史無前例人事調整，能否帶動改善女性就業環境，仍待觀察。

南韓女性職涯發展相對受限，待遇也普遍不如男性。據韓國企業分析專業機構CXO研究所今年上半年統計，南韓1000大企業代表理事中只有32名女性，占2.4%，其中非繼承人出身者僅七人。

三星 南韓 就業

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