企業應盡速提高薪資透明度，免遭求職者鄙棄

公開薪酬透明度，對企業和求職者都有好處。 （美聯社）

對薪資透明的要求正在全美擴散，認為企業在求職申請中應列出薪資範圍。雖然這對求職者來說是個好消息，但它也增加了更多意外變數的可能性，因為現有員工很快就會發現身旁同事的薪水有多少。

根據2022年11月ResumeBuilder.com對1200名美國勞工 的調查，如果發現自己的收入低於同事，大約每20人就有1個會辭職。

ResumeBuilder.com職場專家郝樂(Stacie Haller)表示：「隨著越來越多人了解他們的職位薪資有多少，這將對已在同一公司工作的人產生影響。」「調查還發現，63%的人會要求加薪至相同水平，我認為很多雇主都會注意到這一點。」

由於有些法律促使企業和領導人重新調整談論薪酬的方式，專家建議提高現有和潛在員工的薪酬透明度，才能留住和吸引最優秀的人才。

紐約市11月加入科羅拉多州的行列，對求職申請的薪資範圍進行了強制規定，加州 也將於2023年初緊隨其後適用。

加州Blue Beyond Consulting老闆兼CEO泰勒(Cheryl Fields Tyler)表示，該公司將自1月1日開始在職位徵才通知中增列薪酬範圍；加州於9月通過一項透明度法案。

泰勒表示，她的公司現在正式揭露薪酬透明度，這讓她鬆了一口氣。在沒有法律規定之前，她一直難確定何時以及如何談論特定職位的薪酬。如果現在是強制規定，那麼她的公司就更能避免支離破碎的薪酬政策。

她說說：「對於為什麼付錢給員工，以及改變任何個人情況的因素，有一個好的、堅實的理由，這樣對企業有好處，對個人也有好處。」

她建議她的客戶，包括一些財富500強公司，向員工闡明在薪酬和獎勵方面的理念和做法，這樣雙方才能進行直截了當和公平的對話。

薪酬軟體和數據公司 Payscale專注於勞雇法令的資深公司律師塞卡利(Lulu Seikaly)說，「薪酬透明度不僅僅是隨意說出口並在招聘啟事上布佈薪資範圍就好了；因為在此之前，企業需要在內部採取更多措施。」

塞卡利建議業者為整個組織的職位建立標準的薪資範圍，尤其是新的職位發布時，「在與任何求職者交談之前，組織需要客觀地確定薪資範圍。」 「這樣一來，這會是個客觀的評估，可以評估競爭對手的薪水、市場平均薪資水平，並著眼於內部提供能力。」

她說，企業可以採用等級來決定薪資範圍，具體取決於經驗、教育水平、過去的經驗和曾擔任的領導職務。但一般而言，差不多相同職位的員工都知道他們在市場上與相同條件者應該要賺多少。」

塞卡利說，「比如，一級工程師做些什麼？工作範圍是什麼？「貴公司內部相同職位的薪資又是多少？」

ResumeBuilder.com的調查還發現，85%的員工表示，他們更可能申請一份明列薪資的工作，人才爭奪戰可能取決於公司薪酬結構的透明度，尤其是年輕世代勞工。

郝樂說，「這是員工和勞動力如何在市場上獲得更多權力的下一步。」「首先，已爭取到彈性工作，現在薪資透明化正在紮根，開始普及，這對每個人都有好處。」

企業領導力發展公司Leadership Circle多元化長克萊頓(Aaronde Creighton)表示，隨著越來越多企業共享薪資範圍，這將給那些不提高薪酬透明度的公司帶來競爭問題。

他說，「從長遠來看，對薪酬透明度更抗拒的組織將開始看到求職者減少，或者求職者的質量下降。」他補充說，在緊張的勞動市場中，爭取最優秀人才的公司可能需要提高薪酬透明度，即使法律並未強制要求。

提高薪酬透明度的另一個重點是企業投資於經理和主管培訓，了解如何與員工討論薪酬問題。

泰勒表示，「大多數組織中的一線經理人需要與員工討論薪酬問題。」「即使他們無法分享這些資訊，員工也會向他們的主管求助，以了解他們何時以及為何獲得一定數額的報酬。」

如果企業不優先考慮薪酬透明度並為此專門提供主管訓練，員工更有可能跳槽至提供這些福利的公司。

薪酬透明度從一線和入門員工開始成為一種文化轉變，將提高組織內的整體士氣和信任度。

克萊頓指出，「在當前的就業 環境中，最私人和隱私的東西就是薪資補償方案。」「如果能對此保持透明時，員工的疑問和不確定性就會減少。」

但它不應該停留在組織的低層員工，他說，企業也應披露管理層和高級領導層的薪酬，「上市公司通常會公布最高管理層的薪酬資訊。」「但是，對於總監、資深高級總監和副總裁級別的人來說，了解這些領域的薪酬情況會對工作環境產生多大的變革？」

克萊頓表示，企業內部的不平等現象在領導階層最為常見，提高薪酬透明度不僅可以吸引和留住最優秀的員工，而且還可以改變每個產業的整體員工水平，「當一家公司在各層面都實現薪酬透明時，它就會成為人們留在這些雇主身邊的驅力和動力，因為員工不會覺得老闆對他們有任何隱瞞。」