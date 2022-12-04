我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英格蘭3比0擊敗塞內加爾 晉級世足賽8強迎戰法國

推特祭豐厚獎勵 傳蘋果亞馬遜恢復投放廣告

中央社╱即時報導
推特寄給廣告代理商的電子郵件寫道，將提供廣告客戶激勵措施，希望他們增加支出在推特上投放廣告。（路透）
推特寄給廣告代理商的電子郵件寫道，將提供廣告客戶激勵措施，希望他們增加支出在推特上投放廣告。（路透）

根據媒體報導，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）和蘋果公司（Apple Inc.）計畫將在推特（Twitter）恢復投放廣告。

路透報導，推特寄給廣告代理商的電子郵件寫道，將提供廣告客戶激勵措施，希望他們增加支出在推特上投放廣告。這是富豪馬斯克（Elon Musk）入主推特促使許多公司撤回廣告後，推動旗下業務的行動之一。

根據路透檢視的電郵內容，推特號稱這是「推特歷來最大的廣告客戶激勵措施」。電郵說，預定增量支出50萬美元的美國廣告客戶，將有資格讓支出獲得「100%的附加價值」，最高可達100萬美元。

科技新聞媒體Platformer News一名記者昨天推文說，亞馬遜打算以每年大約1億美元在推特恢復投放廣告，目前在等待這家公司廣告平台進行一些安全調整。

然而知情人士告訴路透，亞馬遜從未停止在推特投放廣告。

此外，根據彭博報導，馬斯克在Twitter Spaces一場談話中宣布，蘋果是推特最大廣告客戶，已「全面恢復」在推特投放廣告。

蘋果和推特未立即回應路透社置評請求。

推特 亞馬遜 蘋果

上一則

加密幣慘遭血洗 華裔企業家曾良恩如何創下8%回報？

下一則

企業應盡速提高薪資透明度，免遭求職者鄙棄

延伸閱讀

馬斯克揭露內部文件：推特高層封鎖拜登兒子杭特「筆電門」醜聞

馬斯克揭露內部文件：推特高層封鎖拜登兒子杭特「筆電門」醜聞
馬克宏訪紐奧良法語區 會晤馬斯克 指推特須遵守歐洲法規

馬克宏訪紐奧良法語區 會晤馬斯克 指推特須遵守歐洲法規
大仁說財經／逃離推特 Mastodon用戶激增

大仁說財經／逃離推特 Mastodon用戶激增
2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
未來幾個月Fed還可能再升息約1個百分點。(Getty Images)

美國公債市場正在凝聚「大衰退行情」動能

2022-11-27 11:38

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅