加密幣慘遭血洗 華裔企業家曾良恩如何創下8%回報？

曾良恩。(取材自推特)

加密幣正遭逢史上最慘烈的驚濤駭浪，交易所和融資商一家家倒閉，加密幣值一落千丈，卻有一家避險基金公司仍屹立不搖，今年還繳出8%的回報。

在這個醜聞連連而不斷被掏空的市場，華裔創業家曾良恩（Mitchell Dong）成立的勾股科技有限公司（Pithagora Investment Managment）旗下兩檔基金今年仍各享8%回報，而比特幣 今年來跌了60%。

曾良恩告訴彭博：「我們在空頭表現特別出色。我們的絕對報酬不管市場是漲是 跌也好、牛市或熊市也罷，都會呈現正回報。」

曾良恩解釋，勾股科技旗下兩檔基金之一的中性策略基金利用的是套利，也就是在不同市場以不同的價格買賣同樣的加密幣，藉此買低賣高。另一檔趨勢投資 基金則利用技術指標來鎖定加密幣市場的短期趨勢。

在加密幣交易所FTX破產 引發幣圈連鎖效應之前，勾股科技原本對FTX也有10%的曝險。該公司表示 ，當要求全額退出資金卻只拿到7%後，隨即放空FTX的原生代幣FTT。

FTX破產也引發加密幣暴跌，比特幣一度跌到1.6萬美元以下，遠低於一年前所接近的高峰6.9萬美元。比特幣目前徘徊在1.7萬美元上下。

勾股科技的策略暴露加密幣的現況是，雖是全球化的且在好多個交易所買賣，卻由散戶在左右行情。

曾良恩說：「我們的構想是利用量化、技術指標來設法測知向上或向下的趨勢。當發現趨勢向上，就隨你認為大家看漲心理下做多，當趨勢往下而大家都在賣的時候，你就做空。」

曾良恩縱橫避險基金業25年，曾交易過鈾和能源合約，後來比特幣引起他的注意，便於2014年成立勾股科技。他說，每月穩定1-2%的回報而無單月賠錢的閃失，才是他的目標。