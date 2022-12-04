我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英格蘭3比0擊敗塞內加爾 晉級世足賽8強迎戰法國

加密幣慘遭血洗 華裔企業家曾良恩如何創下8%回報？

編譯劉忠勇／即時報導
曾良恩。(取材自推特)
曾良恩。(取材自推特)

加密幣正遭逢史上最慘烈的驚濤駭浪，交易所和融資商一家家倒閉，加密幣值一落千丈，卻有一家避險基金公司仍屹立不搖，今年還繳出8%的回報。

在這個醜聞連連而不斷被掏空的市場，華裔創業家曾良恩（Mitchell Dong）成立的勾股科技有限公司（Pithagora Investment Managment）旗下兩檔基金今年仍各享8%回報，而比特幣今年來跌了60%。

曾良恩告訴彭博：「我們在空頭表現特別出色。我們的絕對報酬不管市場是漲是 跌也好、牛市或熊市也罷，都會呈現正回報。」

曾良恩解釋，勾股科技旗下兩檔基金之一的中性策略基金利用的是套利，也就是在不同市場以不同的價格買賣同樣的加密幣，藉此買低賣高。另一檔趨勢投資基金則利用技術指標來鎖定加密幣市場的短期趨勢。

在加密幣交易所FTX破產引發幣圈連鎖效應之前，勾股科技原本對FTX也有10%的曝險。該公司表示 ，當要求全額退出資金卻只拿到7%後，隨即放空FTX的原生代幣FTT。

FTX破產也引發加密幣暴跌，比特幣一度跌到1.6萬美元以下，遠低於一年前所接近的高峰6.9萬美元。比特幣目前徘徊在1.7萬美元上下。

勾股科技的策略暴露加密幣的現況是，雖是全球化的且在好多個交易所買賣，卻由散戶在左右行情。

曾良恩說：「我們的構想是利用量化、技術指標來設法測知向上或向下的趨勢。當發現趨勢向上，就隨你認為大家看漲心理下做多，當趨勢往下而大家都在賣的時候，你就做空。」

曾良恩縱橫避險基金業25年，曾交易過鈾和能源合約，後來比特幣引起他的注意，便於2014年成立勾股科技。他說，每月穩定1-2%的回報而無單月賠錢的閃失，才是他的目標。

比特幣 破產 投資

上一則

莫斯科嗆寧減產不理石油限價 保險商警告防紀錄造假

下一則

推特祭豐厚獎勵 傳蘋果亞馬遜恢復投放廣告

延伸閱讀

代言FTX出包 德州證券委員會調查柯瑞、布萊迪等名人

代言FTX出包 德州證券委員會調查柯瑞、布萊迪等名人
「形象好不易出事」 FTX破產他賠30萬…仍不放棄加密幣

「形象好不易出事」 FTX破產他賠30萬…仍不放棄加密幣
戶頭剩10萬 FTX創辦人認錯搞砸了

戶頭剩10萬 FTX創辦人認錯搞砸了
加密幣噩耗 又有業者陣亡

加密幣噩耗 又有業者陣亡

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
未來幾個月Fed還可能再升息約1個百分點。(Getty Images)

美國公債市場正在凝聚「大衰退行情」動能

2022-11-27 11:38

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅