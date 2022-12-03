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桑默斯：美國利率可能會升到6%

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桑默斯：美國利率可能會升到6%

編譯任中原／即時報導
桑默斯警告，由於通膨壓力非常頑強，聯準會（Fed）可能必須將利率提高到市場目前預期的水準以上，最終升抵6%比5%的可能性更高。(路透)
桑默斯警告，由於通膨壓力非常頑強，聯準會（Fed）可能必須將利率提高到市場目前預期的水準以上，最終升抵6%比5%的可能性更高。(路透)

經濟學家桑默斯警告，由於通膨壓力非常頑強，聯準會（Fed）可能必須將利率提高到市場目前預期的水準以上，6%比5%的可能性更高。

桑默斯接受彭博資訊訪問時表示，「我們要壓低通膨，還有長路要走」，才能達到2%目標。至於Fed的決策官員，「我猜測他們將必須把利率提升到超過目前市場研判，或他們目前所說還更高的水準」。

但桑默斯表示，「6%肯定是一種我們可以撰寫的劇本」；「而這表示5%並不是一個很理想的最佳猜測」。

對於11月就業報告指出平均時薪升幅超高，桑默斯表示這些數字顯示物價上升壓力持續沈重。他指出，「對我自己的錢而言，衡量潛在通膨的唯一最佳指標，就是觀察工資。我的理解是通膨將比人們所設想的還更加持久」。

11月平均時薪比10月上升0.6%，是今年元月來最大單月升幅，年升率也提高到5.1%，兩者都高於預估。生產崗位勞工及基層勞工時薪月增0.7%，也是近一年來最大升幅。

儘管諸多指標顯示Fed強力緊縮行動造成的衝擊有限，但桑默斯鄭重表示，變化可能說來就來。他表示，「所有這些（緊縮）機制都在產生作用。等到某一時點，消費者花完了儲蓄，則威利狼與嗶嗶鳥的時刻便將到來」；就是華納兄弟喜劇卡通系列裡的人物從懸崖邊墜落。

他表示，當房價開始下降時，住宅市場將驟然湧現賣壓；而且「到某一點時，你會發現信用正在枯竭」，使償債成為問題。

他強調，「一旦陷入不利情勢時，將會發生雪崩效應；而我認為的確風險會在某一點時發生這種情況。我不知道何時將會來臨；然而一旦發生，將會非常強烈」。

他並指出，「這將是一次利率水準相對較高的衰退，而非以往見到的低利率衰退」；他並不認為Fed應該將通膨目標調高，例如從2%提高到3%，部分是因為過去兩年來Fed容忍通膨急升，使Fed的信譽受損。

利率 勞工 就業

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