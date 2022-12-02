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美11月就業偏強 Fed難以縮小升息幅度 道瓊期指跌400點

編譯任中原／綜合外電
美國11月就業報告各項數據普遍偏強，顯示勞動市場依然熱絡。(美聯社)
美國11月就業報告各項數據普遍偏強，顯示勞動市場依然熱絡。(美聯社)

美國11月就業報告各項數據普遍偏強，顯示勞動市場依然熱絡，非農就業人數及工資升幅都明顯超出預估。勞動市場緊俏無助於減輕通膨壓力，聯準會（Fed）12月會議雖仍可能將升息幅度縮小到2碼，但未來進一步縮小到1碼的機率下降，且最終利率可能更高。

美債殖利率應聲大幅上升，美股期指下挫，道瓊期指跌逾300點，標普500期指跌約1.4%。

美國勞工部2日公布，11月非農就業人數增加26.3萬人，雖比10月時的增加28.4萬人（修正後數據）縮減，但遠高於市場預估增加的20萬人增量；另外9月及10月就業人數總共下修2.3萬人，主要是9月人數大幅縮小。失業率持平於3.7%，符合預估；勞動參與率再降0.1個百分點，為62.1%，是連續第二個月下降，也低於預估的62.3%，顯示回流職場的勞工數進一步減少，勞動力供給更吃緊。

上月民間部門就業增加22.1萬人，比10月時的增加人數24.8萬人（修正後數字）進一步縮小，但高於預估的18.5人增量。製造業增加1.14萬人，低於預估的1.8萬人，比10月時的3.6萬人（修正後數字）增量明顯縮小；休閒與接待業、醫療業及政部門的就業增加最多，零售、運輸、倉儲及暫時性看護服務等產業的就業減少。

平均時薪比10月大幅上升0.6％，遠高於市場預估的0.3%升幅，也比10月的0.5%（修正後數據）更強；時薪比去年同期上升5.1%，高於預估的4.6%。平均每人每周工時為34.4小時，低於預估及10月時的34.5小時。

就業不足率（U6）回降0.1個百分點，為6.7%，顯示全職勞工人數微增。

經濟學者表示，就業市場仍然穩健，顯示美國消費及整體經濟情勢仍然強韌；勞工供需失衡持續推升工資，通膨率雖仍將逐步下降，但潛在的通膨壓力可能持續更久。鮑爾30日已表示，他認為每月就業增加人數應縮小到10萬人，而11月就業增人數仍維持在20萬人以上，且薪資升勢更強，使Fed明年2月更進一步縮小升息幅度的可能性下降。

就業 勞工部 殖利率

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