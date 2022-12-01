銀行裁員潮停不下來…傳瑞信、滙豐再爆大砍員工

瑞士信貸（Credit Suisse）和滙豐銀行（HSBC）均傳出新的裁員消息。（路透）

近期銀行業紛紛縮減人力，以控制成本，如今瑞士信貸（Credit Suisse）和滙豐銀行（HSBC）均傳出新的裁員 消息，瑞信將大砍全球債券 銷售部門至少三分之一的員工，而滙豐正裁去全球至少200名資深營運主管。

彭博引述知情人士報導，瑞信準備把全球債券銷售部門裁減至少三分之一的職位，作為裁員上千人的整頓計畫一環，讓該公司旗下投銀、交易部門大幅瘦身。

瑞信正在縮減旗下債券銀團（debt syndicate）部門的員額，將所謂的流動業務（flow）進行瘦身，首當其衝的是歐洲。瑞信在當地管理公司債銷售和槓桿金融方面，具強大的經營特許權。

流動業務指的是銷售、交易債券等一般投資 銀行活動。瑞信發言人不予置評，但提到10月該公司發布的裁員相關新聞稿。

當時瑞信計劃在今年底前裁員5%的人力，相當2,700人，預計2025年底前，總員額將縮減9,000人。瑞信也正處於進行約40億瑞郎（43億美元）增資的過程，為這個整頓計畫提供資金。瑞信警告，第4季虧損將可能高達15億瑞郎。

另據路透報導，消息人士表示，滙豐銀行全球2,000名資深營運主管中，最多可能有15%的人丟掉飯碗，因滙豐力圖精簡管理團隊並降低成本。

這次滙豐在全球進行裁員，將涉及多個業務部門和地區，至少裁掉200人，其中大部分的職位是營運長（COO）。

消息人士稱，曾將自身定位成各國在地銀行的滙豐，聘僱許多營運長，每個國家和業務具有各自獨立的營運長。

滙豐多年來一直縮減其龐大的全球業務，在許多地區縮減規模，甚至完全退出某些國家，以提高股東報酬。

滙豐執行長祈耀年（Noel Quinn）1日表示，已確定明年將進一步削減17億美元的成本，即便面臨通膨壓力，但將努力實現成本增幅不超過2%的總體目標。

消息人士均證實，由於全球經濟前景黯淡，對企業、消費者和投銀收入構成壓力，滙豐已展開裁員，加入其他銀行同業的行列。