等待非農就業數據 道指回吐漲幅

在軟體公司Salesforce表示其聯席CEO將很快辭職後，股價下跌8.27%，拖累道指。路透

道瓊工業平均指數 下跌，回吐前一交易日的部分漲幅，因為投資 人等待2日公布的非農就業 數據，該數據可能決定Fed未來收緊利率的步伐。

道指下跌194.76點或0.56%至3萬4395.01點。史坦普500指數下跌3.54點或0.09%至4076.57點。那斯達克綜合指數上漲14.45點或0.13%至1萬1482.45點。

Aspiriant投資策略和研究總經理格雷塞克(David Grecsek)表示：「大盤看來更具技術性，就像昨天大力推動後的一次喘息。」

在軟體公司Salesforce表示其聯席CEO將很快辭職後，股價下跌8.27%，拖累道指。道指盤中一度下跌460點，與30日Fed主席鮑爾似乎確認Fed將放緩緊縮步伐後的700多點漲幅形成鮮明對比。

在11月銷售額較上年同期成長放緩至5.7%後，Costco下跌6.56%。10月銷售額同比成長7.7%。11月數據向來在假日銷售旺季是個不祥之兆。這家批發零售商報告指出，在此期間電商銷售額下降了10.1%。

雖然在Fed關注的通膨指標略優於預期的支持下開盤看漲，但交易員在重要的2日就業報告公布前表現出謹慎態度。

投資人正在關注非農就業人數、失業率和時薪數據，以深入了解勞動市場，雖然由於Fed希望為通膨降溫而出現收縮，但勞動市場一直相對強勁。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，美國11月將新增20萬個工作崗位，低於上月的26.1萬個。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，股市無法延續30日的漲勢，是因為投資人正在等待重要就業報告，「由於華爾街消化了一系列顯示通膨正在放緩且勞動市場正在降溫的經濟數據，美股無法守住早盤的漲幅。」「這是一次不錯的反彈，但沒有人願意在非農就業報告公布前積極看漲。」

花旗以買入評級開始對GoodRx進行分析，聲稱投資人應該買入這家遠距醫療個股；因為拋售過度。 GoodRx今年下跌了85%。

分析師格羅斯萊特(Daniel Grosslight)在報告中寫道，「在我們看來，GoodRx將繼續在透明度和消費主義導入史上最無可阻擋的市場中發揮重要作用。」

Verdence Capital Advisors投資長宏恩曼(Megan Horneman)表示，投資人將預期適當的中間數據。這意味著它足以代表升息正在產生經濟收縮的預期影響，同時又足以證明濟衰退是可以避免的。

她在談到2日的就業數據時表示：「數據若很好將進一步嚇壞市場，即Fed無法放慢升息步伐。」如果「數字一般，市場可能會因此反彈」。「但如果數字非常疲弱，那麼在11月出現如此強勁的反彈之後，它只會嚇到投資人。」

Piper Sandler調降蘋果12月當季的營收預期，該公司分析師庫馬(Harsh Kumar)在報告中表示，中國的清零政策導致蘋果鄭州廠出現重大中斷，並引發對供應鏈挑戰的擔憂。本周稍早，市場就中國針對新冠疫情預防措施的抗議活動做出反應，抗議活動加劇了人們對隨著限制增加而捲土重來的供應鏈混亂的擔憂。

庫馬說，「我們預期主要針對11月生產的新機型減少約900萬支。」「我們注意到疫情限制已經放寬。而且超過50%的iPhone產量來自鄭州廠，那裡有大量關於工人騷亂的公開報導。」

他補充指出，「我們相信蘋果仍然是個強大的品牌，並重申加碼，即使我們因不可預見的事件而暫時減碼。」

芝加哥Fed分行宣布，經濟學家古爾斯比(Austan Goolsbee)將在埃文斯(Charles Evans)明年初離職後接任行長。

古爾斯比將於2023年1月9日正式接任。任期直至2026年2月28日屆滿。

古爾斯比目前是著名的芝加哥大學布斯商學院教授，曾在2010-11年擔任時任總統歐巴馬領導下的白宮經濟顧問委員會主席。