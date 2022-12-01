華爾街大多頭：11股逆風轉順風 美股迎年終煙火行情
華爾街一位知名大多頭宣稱，今年大半時間美國股市慘遭11股逆風吹倒，但如今這些利空因素皆已「翻多」，轉變成11股順風，可望使華爾街年終迎來「放煙火」行情。
財經網站MarketWatch報導，Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee在本周發布的研究報告中指出，2022年進入倒數計時，「我們認為，最末五周將會放『煙火』」。
Lee指出，在11股逆風衝擊下，美股標普500指數在10月跌到2022低點，但如今這些利空因素「全面翻多」，帶動股價翻揚。
這些2022大半年吹的逆風包括：
1.通膨年增率在年中時從7%飆破9%
2.俄烏戰爭助長通膨和不確定性
3.原油價格暴漲，從每桶75美元飆上130美元
4.全球糧食價格大漲
5.供應鏈問題推升物價
6.美國10年期公債殖利率扶搖直上，從1.5%躍上3.5%
7.Fed「火速升息」
8.年中時Fed政策利率僅1.75%，相較於CPI年增9%顯得太寬鬆
9.中國堅持「清零」防疫封控
10.企業執行長信心陡降，降幅為50年之最
11.利率節節走高打壓高價股
然而，到2022年12月初，情況變成：
1.通膨月增率趨緩至0.2%-0.3%
2.俄烏戰爭陷入膠著
3.油價從每桶130美元跌回75美元
4.聯合國糧農組織（FAO）糧價指數全年看跌
5.貨物價格大幅回跌
6.美債10年期殖利率從4.3%降至3.7%
7.Fed變得「更可預測」，升息步調傾向趨緩
8.Fed政策利率年終估升抵4.5%，相較於3%的通膨運行率
9.中國可能鬆綁防疫封控限制
10.企業執行長信心觸底回升
11.高價股估值已降下來
Lee說，10月的消費者物價指數（CPI）趨緩，對股市可說是重大轉捩點，為年底股市強彈奠定基礎。他預期，更多通膨降溫的好消息會陸續出爐，而物價壓力趨緩，足以促使Fed放慢升息腳步。
他更推測，Fed12月升息，也許是這波升息循環的「最後一次」。
Lee預估標普500指數年底可能漲上4,400點到4,500點。
上一則
FB留言