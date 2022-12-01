美10月PCE通膨升幅縮小 Fed升息2碼篤定

美國10月個人消費支出(PCE)持續熱絡，通膨指標明顯下降。圖為黑五當天的紐約梅西。(美聯社)

美國10月個人消費支出（PCE）持續熱絡，通膨指標明顯下降，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數 升幅縮小更多；消費需求堅實，通膨進一步趨緩，可以確定聯準會 （Fed）12月13-14日會議的升息 幅度將縮小為2碼。美股期指應聲上揚，美元持續走軟，兌日圓和英鎊跌至三個月低點。

10月個人消費支出比9月增加0.8%，符合預估，比9月時0.6%的增幅更強；扣除通膨後的實質支出增加0.5%，符合預估，也高於9月時的0.3%升幅。消費強韌，為第4季的提供了一個好的開始。

整體PCE平減指數比9月上升0.3%，低於預估的0.4%，與9月的升幅相同，顯示近期通膨壓力稍降；比去年同期上升6.0%，符合預估，但低於9月時的6.3%升幅（修正後數據）。

最受關注的核心PCE平減指數，更比9月溫和上升0.2%，遠低於9月時的0.5%升幅，也低於預估的0.3%；比去年同期上升5.0%，符合預估，但低於9月時的5.2%升幅（修正後數據）。

10月個人所得月增加0.7%，高於預期及9月時的0.4%增幅。

經濟學者指出，10月消費支出偏強，對經濟成長有利；通膨指標偏低，尤其核心平減指數升幅明顯縮小，因此更進一步支持Fed將於12月會議升息2碼。