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百億身家縮水剩10萬元 FTX創辦人否認詐騙、坦承搞砸了

編譯林奇賢／綜合外電
在加密幣交易所FTX倒閉引發許多人血本無歸後，創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）在一場活動上否認FTX詐欺。（路透）
在加密幣交易所FTX倒閉引發許多人血本無歸後，創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）在一場活動上否認FTX詐欺。（路透）

在加密幣交易所FTX倒閉引發許多人血本無歸後，聲名狼藉的創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）在一場活動上向大眾否認他試圖詐欺，但坦承「搞砸了」，在掌管該公司期間犯了很多錯。

人正在巴哈馬的班克曼-佛瑞德，11月30日透過視訊連結參與紐約時報DealBook峰會。他在會上與財經記者索爾金（Andrew Ross Sorkin）對談時說：「我犯了大量的錯誤。我願意付出任何代價重來一遍，我從來沒有試圖騙任何人。」「我認為這是個會蓬勃發展的生意，我對這個月（11月）發生的事情也感到震驚。」

他語帶懊悔表示，他在履行對監管機構、客戶和投資人的責任時「做得不好」。他後來說：「我度過糟糕的一個月，在風險（控管）上徹底失敗，回想起來使人非常困窘。」

FTX和姊妹公司Alameda Research倒閉引發的滾雪球效應，令人對FTX充滿許多疑問，例如為何FTX最後會出現80億美元的財務漏洞，是否不當使用客戶資金。FTX將客戶資金借給Alameda的相關報導，引發如此擔憂。

班克曼-佛瑞德在會上表示：「他沒有故意混合資金。」同時，他說，兩公司的關聯性比預期「大更多」，而且他沒有注意到這家交易所的保證金部位「太大了」。

他們也談論到監管的問題，班克曼-佛瑞德覺得自己花太多時間和精力取得FTX的監管許可，聲稱他耗費數百甚至數千小時與監管機構會面，以獲得FTX US提供期貨交易業務的批准，但這沒什麼用。他表示，許多受監管的公司過於關注公眾的看法，而不是真正幫助人們，FTX也是如此。

儘管班克曼-佛瑞德說，他不知道的事情實在太多，包含他未來會變得怎樣，但他似乎認為部分客戶，特別是FTX US的客戶可能把錢拿回來，然而，他也告誡：「我沒辦法保證任何事情。」

在這次事件後，班克曼-佛瑞德的身家已幾乎蒸發。曾被稱為「幣圈神童」的他在這次訪談中說，他如今只有一張信用卡，戶頭僅剩10萬美元。相形下，他先前資產淨值一度高達260億美元。

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