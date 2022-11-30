鐵路罷工終可避免，但過程崎嶇不平

鐵路罷工終可避免，但過程十分崎嶇不平。（路透）

一場威脅顛覆美國經濟的嚴重貨運鐵路罷工 ，現在看起來不太可能發生，因為國會將強制鐵路工會接受協議。

眾議院批准強制執行已被4個工會成員拒絕的臨時協議，讓11.5萬名鐵路工人繼續工作並避免罷工。其中要求鐵路公司每年為計時員工提供更多帶薪病假，這是勞資合約談判中的關鍵爭論點。

事實上，在兩個多月前達成暫定協議後，這仍然是個問題，不止是帶薪病假的問題，而是工會與鐵路管理層之間存在的鴻溝。

即使當時鐵路公司同意50多年來鐵路勞動合約最大幅度的加薪，投票批准這些協議的8個工會也只是以相當微弱的優勢通過，代表對管理層的憤怒程度。

部分鐵路工人還對拜登 總統和國會民主黨人感到憤怒，認為他們準備強迫他們接受不想要的交易。

住在內華達州的貨運鐵路制動員克里斯滕森(Gabe Christenson)說：「這個傢伙自我吹嚧是幾十年來對勞工 最友好的總統，但他基本上背叛了我們。」「民主黨人和共和黨人基本上真的沒有差別，都只會助長企業的貪婪。」

克里斯滕森是一個名為「鐵路工人聯合會」的組織的領導人；該組織是工會積極分子的核心小組，反對批准暫定的勞工協議。

這個結果也代表工會領導層與其相當一部分成員之間的分歧。所有12個鐵路工會都同意引發諸多反對的臨時協議。工會領導人認為他們接受了最好的交易，擔心如果不同意，國會可能會強迫他們接受更糟的協議。

隨著人員減少和獲利增加，鐵路工作條件變得更糟。根據代表鐵路管理層進行談判團體的統計數據，與2015年相比，鐵路工會成員減少了約3萬人。

較低的人員配備水平和較高的運費意味著所有4大鐵路業者：聯合太平洋、CSX、Norfolk Southern和波克夏控股的Burlington Northern Santa Fe，在2021年都享有創紀錄獲利。華爾街分析師預計2022年的獲利會更好，至少其中三家是如此。

如果鐵路工會成員與大多數其他企業大約700萬工會成員在相同的勞動法下工作，罷工是必然的結果。但美國的鐵路和航空公司一樣根據單獨的勞動法運作，即《鐵路勞動法》，該法限制了工會何時可以舉行罷工。因此，當工會最初準備在7月舉行罷工時，拜登命令他們在60天的冷靜期內繼續工作，在此期間，他任命的一個小組聽取了雙方的提議，試圖達成協議。

該小組的提議允許工人立即加薪14%，包括可溯至2020年的欠薪，並在截至2024年的4年合約期限內加薪總計24%。並提出1000元的年度獎金。這比鐵路公司提供的條件要好，但比不上工會的要求。

但工會也希望改變調度規則，例如那些強制列車工作人員在休息日隨叫隨到的規則，以及員工出差時的自付費用補償。當然，還有病假的問題。鐵路公司堅稱，勞工可以在需要請病假時使用休息日，但工會表示，根據目前的人員配備水平和排班規則，這完全不符現實。

鐵路公司拒絕在病假問題上讓步，堅稱只會同意總統小組建議「框架」內的新合約，這代表工會需要放棄一些其他福利才能獲得帶薪病假的福利。

鐵路信號員兄弟會主席鮑德溫(Michael Baldwin)說：「在疫情期間，我們的成員被雇主、鐵路公司強迫留在家中並無償隔離，這是個明顯的問題。」鐵路信號員兄弟會是拒絕協議的4個工會之一。他說，「雇主總是認為這是很簡單的事情，像是一兩天的流感，或者小孩生病，只需帶薪休養一兩天就好。」

他表示，如果強制執行不受歡迎的協議法案，工會將會遵守。但他表示，病假問題不會消失，「我們將根據生效的協議繼續工作。但我們將繼續抗爭下去，以在兩年內重返談判。」

勞工運動的親密盟友、參議員桑德斯(Bernie Sanders)在推特上寫道：「在鐵路業者獲利創紀錄之際，不給鐵路工人帶薪病假讓人無法接受。」

甚至部分共和黨員也暗示他們可能不會同意迅速採取行動。參議員盧比歐(Marco Rubio)表示，他反對被工人拒絕的協議。

然而，如果真的發生罷工，那很可能只是很短暫的罷工。

即使服務出現輕微中斷，也不一定會損害經濟：9月的最近一次罷工是在國會未採取行動的截止期限過後數小時內發生。雖然有些中斷，但沒有什麼夠大或持久的衝擊。