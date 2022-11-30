升息幅度縮小 道指飆737點

Fed主席鮑爾證實將放緩激進的升息行動步伐，給市場帶來推力，美股普遍上漲。美聯社

Fed主席鮑爾證實將放緩激進的升息 行動步伐，給市場帶來推力，美股普遍上漲。

道瓊工業平均指數收盤上漲737.24點或2.18%至3萬4589.77點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲484.22點或4.41%至1萬1468點。史坦普500指數上漲122.48點或3.09%至4080.11點。

鮑爾在華盛頓特區布魯金斯學會的一場演說中說：「隨著我們接近足以壓低通膨的克制水平，放慢我們的升息步伐是合理的。」「放慢升息步伐的時間可能最快在12月的會議上到來。」

但他警告，Fed在結束對抗通膨前可能會長期維持限制性政策：「即使出現一些有希望的發展，但我們在恢復物價穩定方面還有很長的路要走。」

鮑爾的言論強化了一些投資 人的樂觀情緒，即Fed將在12月14日的下次會議上實現較小的2碼(0.5個百分點)的升息；之前Fed連續4次升息3碼(75個基點)以抑制高通膨。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「投資人正在尋找確定性的基石，也就是可以對Fed利率走勢有更大的可預測東西。」「升息步伐最快可能在12月開始放緩的消息就是這樣。」

消息傳出後，10年期國債殖利回落。

30日的反彈為11月走勢提供了有利的提振。道指和史指本月分別上漲5.7%和5.4%，那指上漲4.4%。

BMO Capital Markets指出，預計在不久的將來，辦公室房地產投資信託(REIT)領域的業者將削減股利。

分析師金姆(John Kim)在29日給客戶的報告中寫道，「商業房產REITs正面臨利率上升、租戶需求減弱和租賃經濟惡化的三重打擊。」「隨著不確定性的增加以及該行業7支REITs的股息殖利率 超過8%，管理團隊可能決定現在削減股利，為債務償還和資本支出提供資金。」

他點名Easterly Government Properties、SL Green Realty和Vornado Realty Trust是最容易受到股利削減影響的一些個股。

他說：「未來幾季隨著企業尋求削減成本和減少空間，同時採用遠距和混合工作模式，商業房產REITs將繼續面臨不斷擴大的轉租空間。」

美國商銀將Carvana評級下修至中性，指稱如果沒有新的注資，該股可能會跌至零，「我們現在認為，如果不注入現金，Carvana可能會在2023年底耗盡現金。目前還沒有跡象顯示可能有資金注入，例如目前的CEO Garcia家族，並且無法預測這種情況是否以及何時發生。」

報告指出，「這與高空頭部位相結合，造成這支股票表現看來呈現雙軌發展：如果不是跌至零，就是大漲至其當前價格7.34元的許多倍。」

Yardeni Research創始人亞德尼(Ed Yardeni)認為，在Fed升息以抑制高通膨的情況下，經濟可能會保持穩定，從而導致明年軟著陸。

不過，這不會讓史指在未來兩年內創下新高。

他指出，「由於估值倍數仍然相當高，我認為不會出現任何巨大的牛市。」他並補充說下一次走升將橫盤整理幾年。

他認為史指可能在2023年達到4800點左右，這將創下歷史新高，比目前交易水平高出21%以上。話雖如此，他認為明年美股不會這個水平再高出多少。

他補充說，屆時將是選股者的市場。

摩根史坦利將黑石列為金融股首選，因為投資人正為Fed的潛在轉向做好準備。

分析師格拉塞克(Betsy Graseck)寫道：「雖然我們在未來3-12個月內總體上對資產管理人保持謹慎，因為宏觀環境動盪且不太確定，但我們準備對周期之初的機會隨時應變，從而擁有選擇是否將風險添加到我們的金融最佳名單中；納入黑石，是因為我們為樞軸和峰值利率做好準備。」

這位分析師表示，該股在今年下跌後正處於一個具有吸引力的切入點。黑石集團股價在2022年下跌約33%。