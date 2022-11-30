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小鵬汽車第3季財報大虧逾3億美元

記者林茂仁／即時報導

小鵬汽車30日公布第3季財報顯示，單季虧損高達人民幣23.76億元（約3.35億元），且持續擴大中，在造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想汽車）中，虧損金額最大，平均每賣一輛車就要虧掉人民幣6.8萬元（約9600美元）。

小鵬汽車公布第3季財報營收人民幣68.2億元，年增19.2%，虧損人民幣23.76億元，虧損較去年同期擴大48.99%，銷量方面，小鵬汽車單季交付2萬9,570輛，年增15.21%。

累計今年前三季，小鵬汽車虧損人民幣67.78億元，虧損幅度較去年同期擴大89.54%。雖然造車新勢力─蔚來、理想、小鵬、零跑均處於虧損狀態，但小鵬汽車虧損程度最為嚴重，按同期銷量估算，相當於每賣一輛車虧損超過人民幣6.8萬元。

小鵬汽車把希望寄託在新車型G9上面，小鵬G9在今年9月21日上市，售價人民幣30.99-46.99 萬元。在新車發布會上，小鵬汽車董事長何小鵬發下豪語說，小鵬 G9 將接棒保時捷成為標竿，明年銷量將超過奧迪 Q5。然而，G9上市並不順利，10月僅交付 623 輛。

小鵬汽車的銷量不佳，難以完成全年目標。資料顯示，今年前十月小鵬汽車累計交付 10萬3,654 輛，雖然領先蔚來、理想等企業，但這距離其年銷量 25 萬輛的目標還相差 14.6 萬輛，僅完成全年目標的 41.46%。

何小鵬在近期一次接受採訪中稱，加入小鵬汽車後經歷過兩次絕望時刻，一次是在 2019年小鵬汽車募不到錢，剩餘資金僅夠公司維持六個月；另外一次是銷量不及預期、市值和股價嚴重下滑的當下。

此外，越來越多的新勢力車企開始拓展產品線，例如低端品牌哪吒和零跑先後推出高端車型，而靠單一車型走天下的理想汽車，已陸續推出理想 L8、理想 L9、理想 L7 等車型，蔚來則計畫在推出中高端品牌，蠶食人民幣20-30 萬元市場。

小鵬汽車若想要穩固自己的市場占有率，則需要調整自身發展的節奏，有計劃地推出市場認可的車型。

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