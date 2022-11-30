Fed主席鮑爾轉鷹一周年 全球市場恍如隔世

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

2021年11月30日，美國聯準會（Fed）主席鮑爾 赴參議院銀行委員會作證時表示，應該停止用「暫時性」（transitory）一詞描述美國通膨現況，並表示可能加快縮減購債步調，意味日後升息時點可能提前。這番話宣示Fed貨幣政策立場「由鴿轉鷹」、便宜資金時代落幕，也迫使全球投資 人把沿用十餘年的操作手冊扔到垃圾桶。

鮑爾一年前的發言，觸動全球市場警鈴大作，因為他的話幾乎等於宣告，自2008年金融海嘯爆發後展開的超寬鬆資金時代告終。債市和股市跌勢隨之展開。股市投資人已從鮑爾談話中嗅到升息在即、且將卯力升息抗通膨的味道；股市投資人也得知，Fed將加快腳步撤除基金經理人已習以為常的債券收購安全網。

一年後的今天，鮑爾又將在美東時間30日下午2點發表演說。他可能釋出市場引頸期盼的「何時轉鴿」訊息嗎？大多數分析師都認為不可能，並預料鮑爾將重申：升息之路將「減速但穩步」走下去。

市場風雲變色，高報酬恐不復見

金融時報（FT）報導，在鮑爾「轉鷹」一周年的今天，投資人仍在學習如何與利率節節走高並存，並設法適應長期低報酬率的展望。

英國Wellcome Trust投資長Nick Moakes說：「還錢時候到了。我們之前的報酬是向未來借的，今後得歸還。」他說，2009年以來，每年扣掉通膨的實質報酬率達11%至12%，但未來十年扣除通膨後的實質報酬率要達到1%，恐怕很難。

鮑爾當初未料到的是，疫情一波波擾亂供應鏈的衝擊未消，俄羅斯侵略烏克蘭引爆商品價格飆漲，又給通膨火上加油，逼得他2022年不得不快馬加鞭提高利率。但一年前他預告的政策立場轉向，已注定市況會風雲變色。

美國長期政府公債價格跌幅為1788年來最大，若採取傳統「股六債四」混合型投資組合，這一年投資表現是1932年來最差。美股標普指數跌到2022年最低點時，市值狂瀉11兆美元——相當於德國、日本和加拿大全年經濟產值的總和。光是科技股蒸發的市值，就相當於法國或英國的經濟產值。

股市和債市齊跌，投資人幾乎無處躲藏。Legal & General投資管理公司資產配置主管Emiel van den Heiligenberg形容，鮑爾一年前釋出的訊息「摧毀一切」，而當前環境對多元資產投資「很要命」，「對純粹做多的投資人而言，這一年令人沮喪極了。我們涉及的25種資產類別中，只有一類呈現正報酬，就是大宗商品」。

全球央行提高利率，債券變成可投資

貨物與服務價格齊飆帶動生活費暴漲，威脅普羅大眾的生活品質，但資產價格下跌主要是有錢人受創。因此，Fed和世界其他國家的央行理所當然紛紛使勁升息打通膨，免得通膨預期失控使情況更惡化。

2022年從年初到年尾，Fed大幅提高利率一波接一波，同時開始縮減規模9兆美元的資產負債表。歐洲央行（ECB）和英國央行（BoE）也已關掉寬鬆資金水龍頭。如今，放眼全世界，大型經濟體中，只剩下日本和中國的利率水準仍維持寬鬆以支持成長。

全球貨幣政策收緊引發的最大轉變，是債券殖利率 竄升（債券殖利率與價格走向相反）。這表示基金經理人必須大幅減記持有的債券價值，也嚴重削弱投資風險性資產的胃口。畢竟在地球上最安全的資產--美國公債--殖利率三倍於前時，何必冒險把取得成本增加的錢押注於尚未賺錢、本夢比極高的公司？

歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）全球多元資產投資解決方案主管John O'Toole說，這一年讓他對債券的看法徹底改觀。他說：「零利率維持了七年。利率年復一年停留在危機水準。」2020年疫情最危急時，公債價格一飛沖天，使全球約有18兆美元資金遁入負利率政府公債避險，假如是新買家且抱牢至到期日，鐵定賠錢。

他形容負的殖利率對投資而言「不可思議」，把當時的固定收益變成「不可投資」的資產類別。但現在，情勢丕變，「債券又可以投資了」。

央行護盤沒得指望，美股熊市未走完

對投資人而言，另一大差別是，央行提供的「安全網」—危機爆發時藉降利率和收購債券出手救市—在通膨新時代已變成不可能的事。

一些導致低通膨的因素固然還在，例如科技進步。但俄烏戰爭效應、綠能轉型的融資成本，以及部分製造業撤離中國的挑戰，都指向物價上漲壓力恐怕揮之不去。這給全球央行理由持續收緊政策，即使付出經濟減速和失業率升高的代價，也在所不惜。

但投資人頻頻巴望經濟轉弱和通膨降溫的訊號，會促使央行「轉鴿」，以致今年3月、6月和10月，全球股市漲幅都超過10%，但這些壯觀的熊市反彈都後繼乏力，因為鮑爾擺出鷹派姿態、強調抗通膨任務尚未完成，給市場大澆冷水。高盛提醒客戶，目前這波股市彈升可能也會落得「屢起屢仆」的下場。

高盛分析師Peter Oppenheimer團隊在2023年市場展望報告中說：「依我們之見，熊市尚未結束。通常與股市落底相應的條件，至今尚未到位。我們預期，要到估值降低、成長惡化動能降到最弱、利率升到頂後，持久的復甦才會展開。」